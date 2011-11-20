بهشهر آماده برگزاری رقابتهای کشتی آزاد جام شهید هاشمی نژاد است

اصغر ثمربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعلام آمادگی 12 استان برتر کشتی کشور، برای شرکت در این رقابت ها نشان می دهد برگزاری موفق دوره های گذشته این مسابقات، به خوبی نظر مساعد استانهای مختلف را جلب کرده است.



وی بیان داشت: تعیین جوایز دلاری برای نفرات برتر و تیمهای قهرمان این رقابتها از دیگر عوامل ایجاد انگیزه برای تیمها بوده با نفرات شاخص و اصلی خود در این رقابتها حاضر شوند.



رئیس هیئت کشتی مازندران افزود: سرمربی تیم ملی کشتی جوانان نظر مساعدی به این رقابتها دارد و بر اساس مذاکرات صورت گرفته نفرات برتر این مسابقات به عضویت تیم ملی کشتی جوانان ایران درخواهند آمد.



ثمربخش گفت: برگزاری این مسابقات فرصتی مناسب برای کشف استعدادها، انگیزه سازی درجوانان، بالابردن سطح کیفی کشتی استان وغنی سازی فرهنگی در راستای معرفی بیشتر شهیدهاشمی نژاد است.



وی بیان داشت: برگزاری این رقابتها 600 میلیون ریال برای هیئت کشتی بهشهر هزینه خواهد داشت که با فراهم کردن آن، از فراهم کردن هیچ امکاناتی برای برگزاری مناسب و شایسته این رقابتها دریغ نخواهیم کرد.



رئیس هیئت کشتی مازندران افزود: با دعوت از اعضای تیم ملی و قهرمانان آسیایی، جهانی و دعوت از دو تیم کشورهای آسیای میانه، درصدد هستیم کیفیت این مسابقات را نسبت به دوره های گذشته ارتقا بخشیم.



وی ادامه داد: در این مسابقات کشتی گیران جوان تیمهای شرکت کننده در اوزان 50 تا 129 کیلوگرم با یکدیگر رقابت خواهند کرد.



نهمین دوره رقابتهای کشتی آزاد جوانان جام شهیدهاشمی نژاد با حضور تیم های داخلی و خارجی، سوم و چهارم آذرماه در بهشهر برگزار می شود.