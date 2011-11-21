خسرو ارتقایی در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه جلوگیری از حفر و برداشت آب از طریق چاه های غیرمجاز خبر داد و گفت: طبق قانون مصوب مجلس، چاه های کشاورزی که قبل از سال 75 حفاری شده و فعال است بر اساس برنامه ریزی وزارت نیرو جهت ساماندهی فراخوان شده اند.

مدیرعامل آب منطقه ای تهران، اظهار داشت: متقاضیان و افرادی که دارای چاه هستند هم اکنون طبق اعلام قبلی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه می کنند و در آنجا فرم هایی توزیع می شود.

ارتقایی با بیان اینکه در صورتی که مشخصات چاه های اعلام شده در آمار وزارت نیرو سابقه داشته باشد فرم شماره 1 را پر می کنند و در غیر اینصورت فرم شماره 5 را باید تکمیل کنند، تاکید کرد: بعد از آن نیز فرم ها مراحل اداری خود را طی می کنند.

وی ادامه داد: همچنین کمیسیونی متشکل از نماینده دستگاه قضایی (یک قاضی)، نماینده آب منطقه ای تهران و نماینده جهاد کشاورزی به مواردی که در مورد چاه ها شکایت هایی وجود داشته باشد رسیدگی می کند و البته با نظر قطعی قاضی کمیسیون رای نهایی می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به اینکه در حال حاضر ثبت نام و شناسایی چاه ها در استان تهران شروع شده است، از تکمیل بیش از 1000 مورد فرم 5 خبر داد و اظهار داشت: همچنین حدود 100 مورد نیز فرم 1 پر شده است.

ارتقایی ادامه داد: این فراخوان به مدت 3 ماه اعلام شده تا مردم بتوانند مراجعات خود را به دفاتر پیشخوان دولت داشته باشند. هدف اصلی در این طرح این است که چاه هایی که از نظر کشاورزی غیرفعال هستند و قبل از سال 85 ایجاد شده اند، تعیین تکلیف شوند.

به گفته وی، وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای مکلف شده اند تا با آن چاه هایی که مشمول صدور پروانه بهره برداری نمی شوند برخورد کنند و از این طریق چاه های غیرمجازی که مشمول قانون نمی شوند را ببندند.

مدیرعامل آب منطقه ای تهران، تصریح کرد: ساماندهی و بستن چاه های غیرمجاز باعث می شود که بخشی از منابع آبی که هم اکنون به صورت غیرمجاز برداشت می شود جلوگیری شود و سفره های آب زیرزمینی بهبود پیدا کند.

ارتقایی گفت: در طول هر سال به صورت متوسط بیش از 400 مورد از چاه های غیرمجاز شناسایی می شود که یا از حفر آنها جلوگیری می شود و یا چاه های حفر شده پر می شوند.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون در قالب این قانون با کسانی که مراجعه کرده اند و چاه های آنها مجاز تشخیص داده نمی شود برخورد صورت می گیرد و ما موظفیم در این زمینه طبق قانون عمل کنیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو این مطلب را هم افزود که به نظر می رسد عملکرد سال جاری شناسایی و ساماندهی چاه های غیرمجاز بیش از 400 مورد باشد که منجر به پرشدن و مسدود کردن خواهد شد.