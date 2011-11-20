دهمین انتخابات سراسری اسپانیا / محافظه کاران بخت اول پیروزی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شینهوا، شهروند 96 ساله اسپانیایی بلافاصله پس از شرکت در انتخابات پارلمانی اسپانیا و انداختن برگه رای خود در صندوق یک حوزه انتخاباتی در شمال مادرید، بیهوش شده و دقایقی بعد درگذشت.

شبکه تلویزیونی RTVE اسپانیا گزارش داد تلاش تیم پزشکان برای نجات جان این پیرمرد که آخرین رای خود را در آخرین ثانیه های عمرش به صندوق رای انداخت، بی نتیجه بود و وی 15 دقیقه پس از بیهوشی جان باخت.

امروز یکشنبه بیش از 35 میلیون اسپانیایی برای شرکت در انتخابات مجالس نمایندگان و سنای این کشور به پای صندوقهای رای فراخوانده شدند. این دهمین انتخابات سراسری اسپانیا پس از مرگ ژنرال فرانکو در 36 سال پیش به شمار می رود.

انتخابات مذکور که از ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی آغاز شده برای مشخص شدن سهم احزاب در تصاحب 350 کرسی پارلمان و 208 کرسی مجلس سنا برگزار می شود.

این در حالی است که نظرسنجی ها از تغییر بازیگران قدرت در اسپانیا پس از برگزاری این انتخابات حکایت دارد. بر این اساس "ماریانو راجوی" رهبر حزب محافظه کار "مردم" از اصلی ترین رقیب خود "آلفردو پرز روبالکابا" رهبر حزب سوسیالیستها پیش است.

گفتنی است "خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو" سوسیالیست بدنبال بحران مالی گریبانگیر اسپانیا روز گذشته پس از شش سال از نخست وزیری این کشور کناره گیری کرد. وی سومین قربانی بحران بدهی ها در اتحادیه اروپا بود.