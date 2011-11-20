"پیشگامان" شکست مقابل تیم کشتی "خونه به خونه" را فراموش می کند

شهرام جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشتی گیران تیم، جوان و کم تجربه هستند و بدون تردید این تیم در ادامه رقابتها می تواند خود را به عنوان تیمی مدعی و قدرتمند به حریفان معرفی کند.



وی بیان داشت: ترسی از شکست کشتی گیران جوان خود مقابل حریفان نداریم اما این کشتی گیران در دو هفته برگزاری لیگ برتر نشان داده به آسانی مغلوب حریفان نمی شوند و برای کسب امتیاز تا ثانیه های پایانی مسابقه تلاش می کنند.



سرپرست تیم کشتی پیشگامان آسانسور مازندران افزود: مربیان با تجربه تیم، حریف ملایری را به خوبی ارزیابی کرده و به پیروزی در این دیدار خارج از خانه امیدواریم.



تیم کشتی پیشگامان آسانسور مازندران در هفته سوم لیگ برتر کشتی آزاد کشور روز دوشنبه(فردا) در ملایر به مصاف شهرداری این شهر می رود.



این تیم در پایان هفته دوم این رقابتها با پنج امتیاز در رده پنجم جدول پنج تیمی گروه اول قرار دارد.

