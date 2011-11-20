مجاهدان گلوگاه لیگ کشتی را با رتبه ای شایسته پایان می برند

مجید نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر خلاف دیگر تیمهای حاضر در لیگ برتر، بدون برخورداری از حامی مالی در این مسابقات شرکت کرده ایم و بر این اساس نتوانستیم کشتی گیران مطرح را به دلیل قیمت پیشنهادی بالا جذب کنیم.



وی بیان داشت: امیدوار به حمایت بیشتر مسئولان ورزش گلوگاه و مازندران هستیم اما تاکنون حمایت مالی از این تیم که اولین سال حضور در این رقابتها را تجربه می کند صورت نگرفته است.



سرمربی تیم کشتی لیگ برتری مجاهدان صنعت برق گلوگاه، به برگزاری دیدار فرداری تیمش مقابل تله کابین گنجنامه همدان اشاره کرد و گفت: شناخت خوبی از حریف داریم و تلاش می کنیم با کسب برتری به گلوگاه بازگردیم.



تیم کشتی مجاهدان صنعت برق گلوگاه در هفته سوم لیگ برتر کشتی آزاد کشور عصر روز دوشنبه (فردا) در همدان میهمان تله کابین گنجنامه این شهر است.



این تیم در پایان هفته دوم این رقابتها با سه امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی پنج تیمی گروه دوم قرار دارد.