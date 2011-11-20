اجرای سیستم پنجره واحد در خراسان شمالی ضروری است

موسی رضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طولانی شدن مدت پاسخگویی سازمانهای اجرایی به طرحهای سرمایه گذاری همچنین عدم تکمیل زیرساختهای اقتصادی استان موجب نارضایتی و ابراز گلایه سرمایه گذاران شده است.

وی تصریح کرد: نارضایتی و انتقاد سرمایه گذاران از روند طولانی مدت بررسی طرحهایشان در سازمانهای اجرایی استان با استاندار مطرح شد که ایشان عنوان کردند مسئولیت پیگیری و رفع مشکلات این متقاضیان را می پذیرند.

وی بیان داشت: در این جلسه از استاندار تقاضا کردم تا در استان مصوبه سیستم پنجره واحد قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شود.

وی گفت: با اجرای سیستم پنجره واحد، طرحهای سرمایه گذاران در مرکز دفتر خدمات سرمایه گذاری استان به صورت متمرکز بررسی و مدت زمان پاسخگویی به طرحها نیز کوتاه تر می شود.

ثروتی تاکید کرد: با توجه به وضعیت کنونی اشتغال، باید برای تولید فرصتهای اشتغال پایدار، از سرمایه گذاران حمایت و برای آنان فرش قرمز پهن کرد.

وی در ادامه اعلام کرد: به منظور ایجاد فرصتهای جدید اشتغال پایدار در استان آماده هرگونه همکاری با سرمایه گذاران هستم و رفع مشکلات آنان را پیگیری می کنم.

علاوه بر این، وی با بیان اینکه 90 درصد از 19 هزار و 900 میلیارد ریال تسهیلات مصوب برای استان هنوز جذب نشده است، عنوان کرد: ضرورت جذب این تسهیلات برای ایجاد فرصتهای اشتغالزایی و تامین و توسعه زیرساختهای اقتصادی استان برای وزیران صنعت، معدن و تجارت همچنین اقتصاد و دارایی مطرح شد که آنان قول رسیدگی و حل این مشکلات را داده اند.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان و گرمه و جاجرم در خاتمه با تاکید بر این نکته که مشکل بیکاری را نمی توان با بیان شعار و ارائه ارقام کذایی حل کرد، اذعان داشت: تخصیص تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی به متقاضیان سرمایه گذاری از جمله راه کارهای واقع بینانه ای است که تدوین و در دستور کار قرار گرفته است.