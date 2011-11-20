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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۲۸

به صورت رایگان/

علوم‌پزشکی زنجان در مناطق محروم جراحی پلاستیک انجام می دهد

علوم‌پزشکی زنجان در مناطق محروم جراحی پلاستیک انجام می دهد

زنجان - خبرگزاری مهر: تیم جراحی ترمیمی و پلاستیک دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان در اولین سفر خود به شهرستان ماه‌نشان، بیش از 60 نفر را ویزیت کرد که در نهایت 16 عمل جراحی ترمیمی و پلاستیک رایگان در این شهرستان صورت گرفت.

 به گزارش خبرنگار مهر، این تیم صبح امروز یکشنبه در دومین سفر خود به شهرستان خدابنده، بعد از ویزیت 70 بیمار، اقدام به جراحی بیش از 25 نفر در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) این شهرستان کردند که به گفته دکتر نجات حسینی سرپرست تیم، عمل این افراد تا پایان امروز خاتمه خواهد یافت.
 
این تیم متشکل از 11 نفر است که این افراد در زمینه‌های جراحی عمومی، کارشناس جراحی قلب، دستیار ارشد جراحی، فوق‌تخصص زیبایی و پرسنل بیهوشی، اقدام به ارائه رایگان خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در مناطق محروم می‌کنند.
 
همچنین این تیم جراحی متشکل از پرسنل اتاق عمل، رزیدنت جراحی و جراح پلاستیک جهت ارائه خدمات ترمیم هرگونه ناهنجاری‌های مادرزادی در صورت و ناشی از سوانح و تصادفات به بیماران نیازمند مناطق محروم استان، خدمات ارائه می‌دهند.
 
این تیم سفر به شهرستانهای ابهر و خرم‌دره را تا قبل از عید و همچنین سفر به شهرستان طارم را در بهار 91 در دستور کار خود قرار داده است.
کد مطلب 1464775

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