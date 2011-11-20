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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۲۳

رسانه ها خبر دادند:

انتشار فهرست 1500 کلمه ممنوعه در پیامکهای پاکستانی ها

انتشار فهرست 1500 کلمه ممنوعه در پیامکهای پاکستانی ها

سازمان مخابرات پاکستان استفاده از کلمه های توهین آمیز را در پیامک های کاربران گوشی های همراه این کشور ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، سازمان مخابرات پاکستان (PTA) فهرستی از هزار و 500 کلمه را که استفاده از آنها در پیامکهای مشترکان خطوط همراه این کشور ممنوع است، منتشر کرد.

بر این اساس کاربران تلفنهای همراه حق استفاده از این کلمات در زمان ارسال پیامک به دیگر مشترکان را ندارند. یک سخنگوی PTA با اعلام این مطلب از فیلتر شدن این کلمات در سیستم پیامک کوتاه شبکه مخابرات پاکستان خبر داد.
 
به گفته وی، این کلمات شامل مطالبی به زبانهای اردو و یا انگلیسی است که دربردارنده معانی توهین آمیز، مسائل غیراخلاقی و بی احترامی به ارزشهای دینی هستند. گفتنی است 95 درصد از جمعیت 174 میلیون نفری پاکستان را مسلمانان و مابقی را نیز مسیحیان، هندوها و بودایی ها تشکیل می دهند.
کد مطلب 1464778

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