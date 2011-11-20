انتشار فهرست 1500 کلمه ممنوعه در پیامکهای پاکستانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، سازمان مخابرات پاکستان (PTA) فهرستی از هزار و 500 کلمه را که استفاده از آنها در پیامکهای مشترکان خطوط همراه این کشور ممنوع است، منتشر کرد.

بر این اساس کاربران تلفنهای همراه حق استفاده از این کلمات در زمان ارسال پیامک به دیگر مشترکان را ندارند. یک سخنگوی PTA با اعلام این مطلب از فیلتر شدن این کلمات در سیستم پیامک کوتاه شبکه مخابرات پاکستان خبر داد.

به گفته وی، این کلمات شامل مطالبی به زبانهای اردو و یا انگلیسی است که دربردارنده معانی توهین آمیز، مسائل غیراخلاقی و بی احترامی به ارزشهای دینی هستند. گفتنی است 95 درصد از جمعیت 174 میلیون نفری پاکستان را مسلمانان و مابقی را نیز مسیحیان، هندوها و بودایی ها تشکیل می دهند.