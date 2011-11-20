جشنواره فرهنگی ورزشی پاییزه در محلات شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول امور ورزش شهرستان شیراز با بیان این مطلب اظهار داشت: توجه به راه اندازی و توسعه زمینه های فعالیت شوراهای فرهنگی ورزشیمحلات از جمله مصوبات شورای مشورتی اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز در سال جاریاست که در این راستا دومین جشنواره فرهنگی ورزشی محلات با همکاری هیئت همگانی ودیگر هیئتهای ورزشی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه درمحلات شیراز برگزار می شود.

محمد رضا اوجی افزود: در حال حاضر حضور بیش از 48هیئت ورزشی فعالدر شهرستان شیراز سبب شده تا طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته در صدد باشیم که باترغیب کردن این هیئتها در محلات فعالیت آنها را نیز به منظور شناساندن تمام رشتههای ورزشی به عموم جامعه و همچنین کمک و همیاری شورای های فرهنگی ورزشی دعوت کنیم.

وی گفت: به دلیل فعالیتهای گسترده ورزشی در سطح شهرستان شیراز به طوریقین نمی توانیم تمامی نیازها و درخواستهای شهروندان را پاسخگو باشیم و در همینراستا همکاری شوراهای فرهنگی ورزشی محلات و حضور هیئتهای ورزشی در این چنین جشنوارهها باعث می شود تا حدودی مسائل و مشکلات محلات از نظر دسترسی همه رشته های ورزشیرفع شود و نسبت به گسترش فرهنگ عمومی ورزش تلاش مضاعف کرد.

مسئول امور ورزش شهرستان شیراز اظهارداشت: اولین دوره جشنواره با شرکت محله های سعدی ، قصرالدشت، ابیوردی،والفجر، رکنآباد در رشته های فوتبال پیشکسوتان، دو 1500متر، شنا، آمادگی جسمانی ، ایروبیک ودو ماراتن بانوان در شهرک سعدی شیراز برگزار شد و امیدواریم که در دومین جشنوارهورزشی محلات بتوانیم شاهد حضور دیگر محلات شیراز نیز باشیم.