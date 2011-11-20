دانشجویان بابلی دستگاه سنجش ضریب شکست مایعات ساختند

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نعمتی و سید بابک حمیدی دو دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گرایش الکترونیک، با راهنمایی دکتر حسین میار نعیمی، موفق به طراحی و ساخت دستگاه سنجش ضریب شکست مایعات شدند.

آرش نعمتی در گفتگو با مهر بیان داشت: طرح و ایده این دستگاه از یک آزمایش ساده فیزیک نور دبیرستان بود و از آن برای اولین بار در ساخت دستگاه ضریب شکست سنج استفاده شده است.

وی افزود: این پروژه تخصصی مقطع کارشناسی از اسفند 89 شروع شد و در شهریور 90 پایان یافت.

نعمتی افزود: هر ماده ای دارای خصوصیات فیزیکی مختلف است مثل چگالی، غلظت بوده که ضریب شکست یکی از این ویژگیهای فیزیکی محسوب می شود.

نعمتی گفت: این دستگاه همانند اثر انگشت می تواند سبب تفکیک مایعات مختلف از هم شود و زمانی که پرتو نور از یک محیط به محیط دیگر می رود به دلیل تغییر سرعت شکسته می شود این میزان شکست را ضریب شکست می گویند که برای اندازه گیری آن از دستگاه رفرکتومتر استفاده می شود.

وی تصریح کرد: کاربرد این دستگاه در صنایع غذایی آشامیدنی، به ویژه در بخش کنترل کیفیت (QC) است که با آن می توان کیفیت محصول نهایی را با استاندار تعریف شده برای آن محصول مقایسه کرد.



نعمتی بیان داشت: در علم پزشکی در بخش آزمایشگاه های طبی برای اندازه گیری پروتئین محلول در سرم و غیره، در شیلات برای تعیین میزان نمک محلول در آب حوضچه های پرورش ماهی و در بخش های آزمایشگاهی مراکز آموزشی کاربرد دارد.

وی افزود: قیمت این دستگاه با توجه به طراحی منحصر به فرد و جدید در مقایسه با دستگاه های مشابه بسیار پایین است.