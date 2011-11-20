ولایتمداری مهمترین شاخصه بسیجی است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر عصر یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی هفته بسیج شهرستان، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای جهاد خودکفایی سپاه گفت: تشکیل بسیج مستضعفان، هوشیاری و درایت بی نظیر امام خمینی (ره) را نشان داد و به برکت این دوراندیشی و هدایت انقلاب در مسیر اصلی خود بود که انقلاب اسلامی با اقتدار در مقابل دشمنان اسلام ایستاده است.



فرماندار شهرستان آق قلا اضافه کرد: بسیجی کسی است که فقط خدا را می بیند و حماسه می آفریند و در هر مصیبتی راضی به رضای خداست و غم و درد و رنج همه مظلومان و ستمدیدگان را احساس می کند.

کر اضافه کرد: امروزه به دلیل نهادینه شدن تفکر بسیجی در ایران، استکبار جهانی نتوانسته اهداف شوم خود را علیه ایران اسلامی پیاده کند و در طول این سالها بصیرت و حضور بسیجیان در صحنه های انقلاب، خاری در چشم دشمنان نظام است.

فرماندار و رئیس ستاد هفته بسیج شهرستان آق قلا افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دشمنان با انواع تهدیدات نظامی وفرهنگی و...در صدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی هستند ولی از نیروی عظیم مردمی چون بسیج غافل شدند.

فرماندار شهرستان آق قلا اضافه کرد: حضور موفق نیروهای بسیجی در هشت سال دفاع مقدس در کنار نیروهای نظامی دیگر چون سپاه، ارتش ونیروی انتظامی و دستاوردهای اخیر علمی بسیجیان در عرصه های بین المللی موجب حیرت جهانیان شده به طوریکه تحریمهایی که علیه ایران طراحی شده بود با نوآورهای نیروهای بسیجی با شکست مواجه شد.



وی در بخش دیگری از سخنانش به بیداری اسلامی در منطقه اشاره کرد و افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی و با نهادینه شدن تفکر بسیجی، روحیه استکبار ستیزی از مرزهای ایران فراتر رفته و تمام ملتهای عدالت‌خواه، حق‌طلب و آزاده را فراگرفته است.

فرماندار شهرستان آق قلا افزود: جایگاه و نقش بسیج در جامعه نباید کمرنگ و تضعیف شود و همگان باید در این زمینه تلاش کنند.

وی اضافه کرد: هفته بسیج فرصت مناسبی است تا با تبیین اهداف و ماموریتهای بسیج، زمینه جذب بیشتر علاقه‌مندان به ویژه جوانان را به این نیروی مردمی بیش از پیش فراهم شود.

وی افزود: امروز چشم همه ملتهای منطقه به حضور ما در این مناسبتها دوخته شده پس ضروری است امسال حضور ما در صحنه باشکوه‌تر و متجلی‌تر از سالهای گذشته بوده و با همکاری و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی برجسته‌تر اجرا شود.