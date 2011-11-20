  1. ورزش
"خولیو ولاسکو":

ست اول خوب نبودیم/ به بازیکنان گفتم تاکتیکی بازی کنند

سرمربی تیم والیبال ایران شروع بازی با ژاپن را دشوار توصیف کرد اما گفت تیم تحت رهبری وی در ادامه بر بازی مسلط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز موفق شد در گروه A رقابت‌های جام جهانی و انتخابی المپیک در سالن "نیپون گایشی" شهر ناگویا با نتیجه 3 بر یک (17-25، 25-20، 25-23، 25-15) از سد ژاپن میزبان مسابقات بگذرد.

خولیو ولاسکو در نشست خبری پس از پایان مسابقه اظهار داشت: ما شروع خوبی نداشتیم. در زدن سرویس‌ها و دریافت اشتباهات بسیاری را مرتکب شدیم. تیم ما تهاجمی بازی می کرد اما به تاکتیک توجهی نداشت.

وی افزود: در ست دوم در دریافت‌ها بهتر شدیم و من به بازیکنان اصرار می کردم که به تاکتیک اصلی خودمان روی بیاورند.

ایران در ادامه این رقابت‌ها فردا و پس فردا به ترتیب با تیم‌های کوبا و صربستان دیدار می کند.

