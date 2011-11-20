ست اول خوب نبودیم/ به بازیکنان گفتم تاکتیکی بازی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز موفق شد در گروه A رقابت‌های جام جهانی و انتخابی المپیک در سالن "نیپون گایشی" شهر ناگویا با نتیجه 3 بر یک (17-25، 25-20، 25-23، 25-15) از سد ژاپن میزبان مسابقات بگذرد.

خولیو ولاسکو در نشست خبری پس از پایان مسابقه اظهار داشت: ما شروع خوبی نداشتیم. در زدن سرویس‌ها و دریافت اشتباهات بسیاری را مرتکب شدیم. تیم ما تهاجمی بازی می کرد اما به تاکتیک توجهی نداشت.

وی افزود: در ست دوم در دریافت‌ها بهتر شدیم و من به بازیکنان اصرار می کردم که به تاکتیک اصلی خودمان روی بیاورند.

ایران در ادامه این رقابت‌ها فردا و پس فردا به ترتیب با تیم‌های کوبا و صربستان دیدار می کند.