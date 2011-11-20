طرح حلقه های صالحین در دادگستری گلستان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاضلیان در این زمینه افزود: این طرح به منظور انسجام بخشی و نیاز سنجی دوره های آموزشی بسیجیان دستگاه قضایی در دادگستری های استان گلستان تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از برگزاری کارگاه های طرح صالحین در دادگستری استان خبر داد.

فاضلیان گفت: کارگاه های طرح صالحین در بخشهای آموزشی، مفاهیم اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی و نظامی برای کارکنان قضایی و اداری دادگستری استان برگزار می شود.

وی با بیان این که برگزاری این کارگاه ها به مدت چهار ماه ادامه دارد، افزود: کارکنان بسیجی دادگستریهای استان می توانند در این کارگاه های آموزشی شرکت کنند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان ارتقای سطح آگاهیهای اجتماعی و مذهبی کارکنان قضایی و اداری و آشنایی با مفاهیم تربیتی مورد نیاز خانواده ها را از اهداف برگزاری این کارگاه ها برشمرد.

استان گلستان 18 حوزه قضایی دارد که کار رسیدگی به دعاوی مردم را انجام می دهند.