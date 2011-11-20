شرق مازندران مهد تالوی ووشو استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صباح رنجبرعصر یکشنبه در جمع خبرنگاران، شرق مازندران را مهد تالو ووشوی استان دانست و گفت: بر این اساس مسابقات قهرمانی این بخش با هدف کشف استعدادها شهریور ماه امسال به میزبانی بهشهر برگزار شد.



وی مرکز مازندران را کانون فعالیتهای بخش ساندای ووشوی استان معرفی کرد و افزود: مسابقات قهرمانی تالو در تمام رده‌های سنی شهریور ماه امسال در بابلسر برگزار شد تا استعداد ها شناسایی شود.

نائب رئیس هیئت ووشوی مازندران از حضور تیم تاکسیرانی آمل به عنوان تنها نماینده این استان در لیگ کشوری ووشو خبر داد و افزود: این تیم برای حضور در لیگ کشوری ووشو آمادگی خود را اعلام کرده و با اسپانسر مالی شهرداری آمل در لیگ شرکت می کند.



وی در خصوص حضور تیم دیگری از مازندران در لیگ کشوری ووشو گفت: تیم گاز مازندران نیز تمایل به حضور در این لیگ داشت که به دلیل عدم حمایت مالی از حضور در لیگ انصراف داد.



رنجبر با اشاره به آغاز لیگ کشوری در هفته جاری گفت: اولین بازی‌ تیم تاکسیرانی آمل هفته آینده با تیم منتخب بندرعباس انجام می‌شود.



وی افزود: رشته ورزشی ووشو مازندران توانست در دو بخش تالو و ساندا افتخارات زیادی کسب کند.