ثابت کردیم بهترین تیم آسیا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ایران امروز موفق شد در گروه A رقابت‌های جام جهانی و انتخابی المپیک در سالن "نیپون گایشی" شهر ناگویا با نتیجه 3 بر یک (17-25، 25-20، 25-23، 25-15) از سد ژاپن، میزبان مسابقات بگذرد.

علیرضا نادی در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: ژاپن را می شناختیم و می خواستیم که مقابل این تیم به برتری برسیم. ما قهرمان آسیا هستیم و می خواستیم ثابت کنیم که هنوز بهترینیم.

وی افزود: بازی سخت و دشواری را پشت سر گذاشتیم. هدف ما این است که به المپیک راه پیدا کنیم. مربی ما (خولیو ولاسکو) بسیار خوب تیم را آماده کرده است. ایران از پنج سال قبل با تعدادی از بازیکنان جوان کار خود را آغاز کرده است.

ایران در ادامه این رقابت‌ها فردا و پس فردا به ترتیب با تیم های کوبا و صربستان دیدار می کند.