تفکیک موضوعی سالنهای نمایشگاه کتاب باعث استقبال مخاطبان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید شمس اظهار داشت: تقسیم بندی وتنوع کتابها در دهمین نمایشگاه کتاب باعث شده تا مخاطبان به راحتی کتب مورد نیاز خود را پیدا کنند.

وی ادامه داد: امسال تعداد نویسندگانی که برای پاسخگویی به مخاطبان در نمایشگاه حضور دارند افزایش یافته که این موضوع باعث ایجاد جذابیت و استقبال بیشتر مخاطبان می شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری فارس اضافه کرد: حضور زهره حسینی نویسنده کتاب" دا " در دهمین نمایشگاه کتاب باعث آشنایی بیشتر قشر فرهنگی وجوانان با فرهنگ دفاع مقدس می شود.

شمس بیان کرد: نویسندگان زن در نمایشگاه های کتاب برگزار شده در سطح کشور حضور کمرنگی دارند که امیدواریم با ایجاد غرفه ای مختص بانوان ناشر ونویسنده در سالهای آینده، این قشر از جامعه نیز فعالیتهای خود را نمایان تر کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: باید در سطح مدارس، دانشگاههاو مراکز فرهنگی فضاهای کتابخانه ای افزایش یابد تا افراد، بیشتر به کتاب و کتاب خوانی جذب شوند.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری فارس در پایان سخنانش اظهار داشت: مسئولان برگزار کننده نمایشگاه با جمع آوری نظرات مراجعه کنندگان و بررسی نیازهای آنان در سالهای آتی می توانند نمایشگاه را در سطح بالاتری برگزار کنند.