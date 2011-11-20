55 درصد املاک معارض در جنوب تهران تملک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله اندرزی افزود: تا پایان مهر ماه سال جاری 55 درصد از املاک معارض طبق برنامه مصوب سال 1390 منطقه 16 به منظور اجرای طرحهای ترافیکی، خدمات شهری و توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی و فضای سبز از سوی شهرداری منطقه 16 خریداری و تملک شد.



وی با اشاره به انجام 53 مورد توافق با معارضین در منطقه 16، گفت: مجموع این قراردادها با رقمی معادل 53 میلیارد ریال انجام گرفته که از این رقم 34 میلیارد ریال نقدی و مابقی به صورت غیرنقدی بوده است.

اندرزی با اشاره به بیش از 3400 مترمربع عرصه و 4500 مترمربع اعیانی و 200 مترمربع تجاری املاک معارض تملک شده که 55 درصد برنامه ابلاغی را شامل می شود، اظهار داشت: بنا به برنامه ها و تدابیر اتخاذ شده، با مالکین املاک معارض باقیمانده و با رعایت سقف اعتبارات تا پایان سال 90 به توافق خواهیم رسید.