فرونشست زمین در 3 دشت تهران و البرز/ پرشدن سدهای زیرزمینی

خسرو ارتقایی در گفتگو با مهر در زمینه فرونشست دشت ها با بیان اینکه یکی از دلایل عمده این موضوع پائین رفتن سفره های آب زیرزمینی است، گفت: وقتی منابع آب زیرزمینی کاهش می یابد و دیگر جایگزینی در آن صورت نمی گیرد باعث می شود تا دشت دچار فرونشست شود.

مدیرعامل آب منطقه ای تهران اظهارداشت: حتی زمانی که دشت دارای بیلان منفی نیست به این معنی که بارندگی می شود و نفوذ می کند، به همان میزان هم برداشت می شود اما زمانی که بیلان دشت منفی است و برداشت جبران نمی شود باعث فشردگی خاک می شود.

ارتقایی با بیان این مطلب که بیلان دشت های 9 گانه تهران و البرز در طول سال مجموعا 300 میلیون متر مکعب دارای بیلان منفی است، گفت: وقتی هم که سطح آب پایین می رود و آن میزان جبران نمی شود، اتفاقاتی که در داخل دانه های خاک و سنگ و آبرفت وجود دارد خالی می ماند و آب اینها را پرنمی کند و به تدریج بر اثر وزن زمین نشست صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: سفره های آب زیرزمینی که اصطلاحا به آنها سدهای زیرزمینی گفته می شود، زمانی که بر اثر فشرده شدن خاک پر می شوند این سدها و مخازن زیرزمینی از دست می روند و حتی اگر در آینده نیز سطح آب بالا بیاید این بخش ها دیگر قادر به ذخیره آب نیستند.

مدیرعامل آب منطقه ای تهران، تاکید کرد: این پدیده فرونشست در دشت های شهریار، جنوب ورامین و هشتگرد در گذشته اتفاق افتاده و متاسفانه ادامه دارد.

به گفته ارتقایی، تنها راه جلوگیری از فرونشست دشت ها این است که سفره آب زیرزمینی تعادل بخشی شود به این معنی که هم از برداشت های غیرمجاز منابع آب زیرزمینی جلوگیری شود و هم اینکه با طرح های تغذیه مصنوعی و نفوذ آب باران یا سیلاب ها و یا حتی پساب های ناشی از فاضلاب ها، سفره ها را علاج بخشی کنیم.