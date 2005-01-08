90 درصد از اهل تسنن عراق در انتخابات شركت نمي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد ، براساس يك نظر سنجي كه از سوي نيروهاي آمريكايي برگزار شد فقط حدود ده درصد از عراقي هاي اهل تسنن در انتخابات آتي عراق شركت مي كنند . اين در حالي است كه شركت كنندگان در اين نظرسنجي وقوع حملات احتمالي تروريستي را مهمترين عامل عدم حضور خود در انتخابات اعلام كردند .

اين روزنامه اتريشي در ادامه نوشت : تنها 12 در صد از شركت كنندگان اهل تسنن در اين نظرسنجي در خصوص برگزاري انتخابات آزاد و سالم در عراق ابراز اميدواري و خوش بيني كردند.

تمامي شركت كنندگان در اين نظرسنجي معتقدند كه امنيت يكي از ملزومات اصلي برگزاري انتخابات آتي عراق در تاريخ 30 ژانويه مي باشد .