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۱۹ دی ۱۳۸۳، ۱۶:۰۳

روزنامه اتريشي استاندارد به نقل از مقامات آمريكايي :

90 درصد از اهل تسنن عراق در انتخابات شركت نمي كنند

نتايج نظر سنجي نيروهاي آمريكايي نشان مي دهد فقط بخش كمي از اهل تسنن در عراق در انتخابات 30 ژانويه شركت خواهند كرد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد ، براساس يك نظر سنجي كه از سوي نيروهاي آمريكايي برگزار شد فقط حدود ده درصد از عراقي هاي اهل تسنن در انتخابات آتي عراق شركت مي كنند . اين در حالي است كه شركت كنندگان در اين نظرسنجي وقوع حملات احتمالي تروريستي را مهمترين عامل عدم حضور خود در انتخابات اعلام كردند .

اين روزنامه اتريشي در ادامه نوشت : تنها 12 در صد از شركت كنندگان اهل تسنن در اين نظرسنجي در خصوص برگزاري انتخابات آزاد و سالم در عراق ابراز اميدواري و خوش بيني كردند.  

تمامي شركت كنندگان در اين نظرسنجي معتقدند كه امنيت يكي از ملزومات اصلي برگزاري انتخابات آتي عراق در تاريخ 30 ژانويه مي باشد .

کد مطلب 146480

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