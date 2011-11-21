افتتاح بنیاد دکتر پرویز شهریاری/ رونمایی از نخستین دانشنامه ریاضی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشنامه ریاضی، دانشنامه جامعی پیرامون تمامی مباحث و موضوعات ریاضی دانشگاهی و دوره دبیرستان است که با وجود آنکه فناوری های نوین بر دانش ریاضیات استوار است مرجع مناسب و کاربردی برای متخصصان این حوزه به شمار می رود.

این دانش‌نامه که تالیف آن 2.5 سال زمان برده است به مباحث گوناگون ریاضیات می پردازد و دانش ریاضیات مبنای فناوری های پیشرفته همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است براین اساس این دانشنامه مرجع مناسبی برای متخصصان فناوری اطلاعات و کاربرانی که در علم رایانه با الگوریتم سروکار دارند به شمار می رود.

دکتر پرویز شهریاری همراه با حمیدرضا امیری، یدالله ایلخانی‌پور، علاء‌الدین میرحبیب‌اللهی، هوشنگ شرقی، میرشهرام صدر، محمدعلی فریبرزی‌ عراقی، احمد قندهاری، سید محمدرضا هاشمی موسوی و غلامرضا یاسی‌پور مولفان این دانشنامه هستند که رونمایی از آن همزمان با نکوداشت پرویز شهریاری استاد بزرگ و چهره ماندگار ریاضی کشور به همت کانون فرهنگی آموزش برگزارشد.

در این راستا بنیاد دکتر پرویز شهریاری چهره ماندگار ریاضی تا دو ماه دیگر افتتاح می‌شود و تمامی آثار وی جمع‌آوری و در این بنیاد ارائه خواهد شد.

این استاد فرزانه 280 نسخه کتاب را تالیف و ترجمه کرده است.