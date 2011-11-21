توزیع شیر در مدارس قم به نیمه اول آذرماه موکول شد

محمدحسین امین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنانش در همایش ستادهای شاهد استان، نواحی تابعه و شورای مدارس شاهد و ایثارگر پیرامون عدم استقبال از مناقصه طرح توزیع شیر در مدارس قم اظهار داشت: این مناقصه با حضور یک شرکت برگزار شد ولی مورد پذیرش قرار نگرفت و مناقصه بعدی این طرح در روز چهارشنبه دوم آذرماه برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: تاکنون چند شرکت برای حضور در این مناقصه اعلام آمادگی کردند و شرکتی که در این مناقصه برنده شود 10 روز فرصت دارد این طرح را اجرایی کنند.



امین جعفری با اشاره به تغییراتی که در گروه هدف توزیع شیر مدارس صورت گرفته است، تصریح کرد: گروه هدف شیر مدارس شامل دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی و مهدکودک‌های زیر پوشش سازمان بهزیستی و اداره کل آموزش و پرورش است.



وی با بیان اینکه استان قم در سال گذشته در اجرای این طرح پیشتاز بوده است، بیان داشت: در سال گذشته علاوه بر این گروه‌ها، طرح توزیع شیر در بین دانش‌آموزان متوسطه هم اجرایی شد و در مجموع 70 نوبت شیر در مدارس قم توزیع شده است.