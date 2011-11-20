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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

رفیعی تأکید کرد:

استفاده از ظروف آلومینیومی برای سلامت بدن مضر است

استفاده از ظروف آلومینیومی برای سلامت بدن مضر است

قم - خبرگزاری مهر:‌ استاد حوزه و دانشگاه استفاده از ظروف غذای آلومینیومی برای پخت و پز را برای سلامت مضر عنوان کرد و خواستار بیان مضرات این ظروف برای عموم مردم شد.

به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت الاسلام دکتر احمدعلی آقا رفیعی بعد از ظهر یک شنبه در سومین گردهمایی آموزشی، تخصصی و مهارتی روحانیون مستقر سراسر کشور که در سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد، اظهار داشت: استفاده از ظروف غذا از جنس آلومینیوم برای سلامت مضرر است.

وی ادامه داد:‌ ظروف غذا از جنس مسی باید جایگزین ظروف غذای آلومینیومی شود به دلیل اینکه ظروف مسی برای کاهش چربی کبد و همچنین درمان دیابت و واریس مفید هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه سنتی ارمنستان با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) مبنی بر استفاده از ظروف سنگی‌ برای طبخ غذا، اضافه کرد:‌ در کل اروپا ظرفی از جنس آلومینیوم یافت نمی‌شود، مردم اروپا حتی برای ساندویچ‌های خود از پوشش آلومینیومی هم استفاده نمی‌کنند.

وی گفت:‌ صهیونیستها بر روی موضوع‌های عتیقه جات، کتابهای سنتی و همچنین تغییر ظروف در کشور ایران بسیار کار کرده‌اند.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات حجامت ایران با اشاره به اینکه با توجه به تغذیه می‌توان طب سنتی را پیاده کرد، اظهار داشت:‌ کشور ایران باید به جای نوشابه گازدار نوشابه سنتی وارد کند.
 

کد مطلب 1464802

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