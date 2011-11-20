دومین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی، صنایع و ماشین آلات وابسته عصر یکشنبه با حضور عبدالحسین بهنام زاده، مدیرکل سیستم های نوین آبیاری نوین وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، علی وحدتی مدیرعامل شرکت نماتیشگاههای بین المللی استنان و جمعی از مدیران استانی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین افتتاح شد و آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه 100 شرکت تولیدی و سازندگان نهاده های کشاورزی از 19 استان کشور و نیز نمایندگان نهاده های کشاورزی کشورهای انگلستان، هلند، سوئیس و سوئد محصولات خود را در 80 غرفه در معرض دید علاقمندان به ویژه بهره برداران و کارشناسان کشاورزی قرار داده اند.

انواع ادوات کشاورزی و نهاده ها، شالی کار، تجهیزات خاک ورزی، بیلرهای مکعبی و استوانه ای، سرشاخه خردکن، تیلر خاک، ساقه خردکن، سیکو تیلرهای خاک ورز مرکب، انواع تراکتور، دستگاههای تسطیح خاک، ردیف کار اتوماتیک، سمپاش های کشاورزی، موتور پمپ آب، موتور برق، دستگاه شخم زنی، ادوات باغبانی و فضای سبز، سیستم های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی، کودهای ارگانیک و معدنی، محصولات بیولوژیک، انواع بذرها، حشره کشها، لوله و اتصالات پلی اتیلن و نوارهای آبیاری، بذر قارچ های خوراکی، بذرهای هیبرید، وسایل گلخانه و سیستم های آب بندی در این نمایشگاه عرضه شده است.

دومین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی، صنایع و ماشین آلات وابسته تا دوم آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین واقع در جنب صداوسیما برای بازدید عموم دایر است.

علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 15 تا 21 از این نمایشگاه دیدن کنند.