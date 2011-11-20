همایش خادمین و رابطین ستاد بازسازی عتبات عالیات البرز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز در این خصوص گفت: همایش "یاوران حسین (ع)" با هدف فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم در امور معنوی مربوط به بازسازی عتبات عالیات برپا می شود.

حجت الاسلام حسینی افزود: اهل تشیع آرامگاه‌های امامان خود از جمله امام علی (ع) و امام حسین (ع) و دیگر مزار امامان در عراق را اصطلاحاً عَتَبات عالیات می‌گویند.

وی با بیان اینکه عتبات در شهرهای کربلا، کاظمین، نجف و سامرا واقع شده‌اند و شامل آرامگاه‌های شش تن از پیشوایان شاخهٔ دوازده‌ امامی شیعه می‌شوند، بیان کرد: امر بازسازی اماکن مقدسه از مسئولیت های مهم این ستاد است.

حسینی با اشاره به عملکرد ستاد بازسازی عتبات عالیات به عنوان مجموعه محدود بیان کرد: این ستاد بنا به وظیفه ذاتی و معنوی خود اجرای برنامه های بزرگی را در دست دارد.

وی در شرح چگونگی بازسازی عتبات عالیات عنوان کرد: بازسازی این مکان مقدس بعد از شکست ونابودی صدام آغاز شد که مشارکت های مردم تا کنون نقش بسزایی در پیشبرد این امر ایفا کرده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز در ادامه با اشاره به با تشریح فعالیتهای ستاد گفت: واگذاری ساخت ضریح حبیب بن مظاهر به ستاد البرز از افتخارات مهم این ستاد به عنوان یکی از بزرگترین پیامدهای فرهنگی این استان است.

حسینی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این ضریح مطهر ظرف مدت یکسال در سالن مسجد حضرت علی بن ابیطالب (ع)،جنب شهرداری منطقه 4 مهرشهر ساخته می شود وجهت نصب به کربلای معلی ارسال شود.

همایش بزرگ خادمین و رابطین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز با عنوان همایش "یاوران حسین(ع)" چهارشنبه هفته جاری از ساعت 14:30 به مدت یک ساعت در مصلی کرج برگزار می شود.

