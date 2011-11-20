نمایشگاه نقاشی "مونالیزای من" در کرج برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک خائف مسئول برگزاری این نمایشگاه هدف از برگزاری آن را معرفی آثار و نقاشی کودکان چهار تا 12ساله عنوان کرد و اظهار داشت: ازآنجا که نوع نگاه کودکان در نقاشیهایشان به خوبی مشاهده می شود، آشنایی باطراحی های این سنین مفید خواهد بود.

وی افزود: در این نمایشگاه آثار 17 نفر از کودکان گروه پالت سفید از 28 تا سوم آذر در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز به نمایش گذاشته شده است.



خائف ادامه داد: ساعت کار این نمایشگاه از 10 صبح تا 19 است ضمن اینکه بازدیدکنندگان می توانند در حاشیه نمایشگاه از کارگاههای آموزشی نقاشی برای کودکان خود استفاده کنند.

مسئول برگزاری نمایشگاه نقاشی " مونالیزای من" سطح نقاشی کودکان حاضر در نمایشگاه را بسیار بالا تصیف کرد و اظهار داشت: استعداد یابی کودکان و پرورش آن در حوزه های مختلف هنری تاثیر بسزایی بر رشد روح و روان آنان دارد.

گروه پالت سفید از سال 80 مشغول به فعالیت است و جوایز ارزنده کشوری و منطقه ای از مسابقات مختلف دریافت کرده است.