مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه اظهارداشت: در این جلسه مسیر تحولات بین المللی در ارتباط با ایران مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین روند پرونده هسته ای ایران و گزارش آمانو و همچنین صدور قطعنامه شورای حکام و مباحث ادعایی بررسی شد و سخنگوی وزارت خارجه توضیحات مفصلی در این باره به اعضای کمیسیون ارائه کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس تصریح کرد: طبق اظهارات آقای مهمانپرست و توضیحاتی که ارائه کرد دلایل و قرائن زیادی وجود دارد که همه این اتفاقات طراحی های به هم پیوسته ای است.

سنایی گفت: به گفته سخنگوی وزارت خارجه، مستندات ارائه شده توسط آمانو همان مطالعات ادعایی در دوران البرادعی است که که آقای آمانو به عنوان اسناد آن را ارائه کرده است.

وی یادآور شد: آقای مهمانپرست تاکید کرد یکی از اهداف مطرح کردن بحث اتمی و حقوق بشر و همچنین ادعای ترور سفیر عربستان ایجاد ایران هراسی در جهان است . قصد آنها در بحث اتهام ترور سفیر عربستان برهم زدن تعاملات ایران با دیگر کشورها و ایجاد مناقشه بین ایران و سایر کشورهاست.