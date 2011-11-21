جمعیت تهران؛ 12میلیون نفر/ تمرکز 8.5 میلیون نفر در شهر تهران

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر زمان اتمام ثبت سرشماری و اعلام جمع بندی نهایی جمعیت استان تهران را تا تاریخ سوم آذرماه سال جاری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر شمارش و ثبت سرشماری نفوس و مسکن شهرستانهای استان تهران در سال 90 به اتمام رسیده و در شهر تهران هم تنها 200 هزار خانوار غایب ثبت شده است که شمارش و ثبت این تعداد تا پایان هفته به اتمام می رسد.

وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات ثبت شده در سازمان ثبت آمار جمعیت خانوارهای استان تهران سه میلیون و 850 هزار خانوار و جمعیت خانوارهای شهرستانهای استان تهران یک میلیون و 20 هزار نفر است.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران با بیان اینکه تعداد خانوارهای شهر تهران دو میلیون و 830 هزار نفر ثبت شده است گفت: بر اساس محاسبات و بررسیهای صورت گرفته به طور میانگین هر خانوار حدود سه نفر محاسبه شده و می توان عنوان کرد که جمعیت استان تهران 12 میلیون است.

ترکی اظهار داشت: بر این اساس جمعیت شهروندان تهرانی در شهرستانهای استان تهران حدود سه میلیون و 60 هزار نفر و جمعیت شهروندان در شهر تهران حدود 5/8 میلیون نفر است.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران تصریح کرد: البته هنوز آمار قطعی استخراج نشده و باید تا پایان هفته صبر کرد ولی نتیجه نهایی اختلاف اندکی با این آمارها خواهد داشت.