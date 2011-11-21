نبود مرکز پیوند کلیه در گلستان/ تجهیزات دیالیز فرسوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، نبود مرکز پیوند کلیه در گلستان سبب شده که این بیماران برای انجام عمل پیوند به استانهای دیگر از جمله خراسان رضوی اعزام شوند و چه بسا بیمارانی که در این بین به دلیل طولانی بودن نوبت انتظار برای دریافت کلیه جانشان را از دست می دهند.

بر اساس آمارها میزان مبتلایان به بیماری کلیوی در یکسال اخیر در استان گلستان با رشد 17 درصدی مواجه بوده است و کمبود تخت ها و فرسودگی تجهیزات بخش دیالیز از مهمترین مشکلاتی است که این بیماران با آن دست و پنجه نرم می کنند.

در حال حاضر طبق آمار هشت بخش دیالیز و 96 تخت ویژه این بیماران در گلستان وجود دارد که متناسب با نیازها نیست.

بیماران دیابت مستعد بیماری کلیوی هستند

به گفته کارشناسان و متخصصان بیماران دیابتی و فشار خونی مستعد ترین افراد برای ابتلاء به بیماری دیالیز هستند.

عضو انجمن بیماران دیالیزی گلستان در این زمینه تاکید کرد: هم استانیها مراقب سلامت خود باشند و ماهانه آزمایش دهند.



محمد رضویان بیان داشت: اگر قند خون افراد بین 70 تا 110 باشد نرمال بوده ولی اگر به بالا و 140 برسد باز قابل کنترل است.





وی عنوان کرد: اگر میزان قند خون از 170 بالاتر رود می تواند به کلیه آسیب زند و با شهروندان نکات بهداشتی را رعایت کنند.



این پزشک به مردم توصیه کرد تا مراقب سلامتی شان باشند و هر چندماه چک آپ کاملی از وضعیت جسمی و سلامتی شان داشته باشند.

به تاکید کارشناسان به رعم آنکه پزشکان متخصص در استان فعالیت دارند، مرکز پیوند کلیه در بیمارستانهای استان وجود ندارد.

بر اساس آمارها تعداد 761 بیمار شامل 460 بیمار دیالیزی و 260 بیمار پیوندی در گلستان بسر می برند، این درحالیست که شمار بیماران کلیوی و دیالیزی گلستان در سال گذشته 330 بیمار بود که امسال 17 درصد افزایش داشته است.

فرسودگی تجهیزات دیالیز

همچنین بر اساس برآیندها هر پنج سال تعداد بیماران دیالیزی و کلیوی سه برابر افزایش می یایند که فرسودگی تحهیزات و کمبود فضای فیزیکی نیز از دیگر مشکلات در گلستان است.



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در حال حاضر در استان 560 بیمار دیالیزی داریم و 92 تخت دیالیز

نیز وجود دارد.



سید علی آقاپور در این زمینه افزود: در نظام سطح بندی خدمات بستری و بیمارستانی، گلستان جزو استانهایی نیست که نیاز به مرکز پیوند کلیه داشته باشد.



وی اظهار داشت: از سوی دیگر بیمارستانهای موجود استان از جمله پنجم آذر که بزرگترین بیمارستان استان است، فضای مورد نیاز برای دایر شدن مرکز پیوند کلیه ندارند.

وی عنوان کرد: برای مرکز پیوند کلیه، یک فضای ایزوله، یک اتاق عمل و در مجموع یک کلینیک تخصصی نسبتا بزرگ نیاز است.

اجرای طرح غربالگری دیابت در گلستان

آقا پور یادآور شد: مقرر شد یا در بیمارستان صیاد شیرزای و یا در بیمارستان آیت الله طاهری این مرکز دایر شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه، 68 درصد بیماران کلیوی و دیالیزی دچار دبابت و فشار خون هستند، از اجرای طرح غربالگری بیماران دیابت در استان خبر داد.

وی اظهار داشت: هشت کیلنیک دیابت در استان وجود دارد که طرح غربالگری در آنها بصورت منظم انجام می شود.

وی بیان داشت: همچنین مجوز دیالیز برای بخش عروقی صادر شد که با راه اندازی این بخش تاحدی مشکل رفع می شود.



به گزارش مهر، بیکاری به دلیل عدم توانایی جسمی و ناتوانیی در تامین هزینه ها از جمله مشکلات بیماران است، این مهم به اضافه نبود مرکز پیوند کلیه، بیماران دیالیزی گلستان را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.