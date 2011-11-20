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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۴۲

نمایشگاه کتاب در بوانات گشایش یافت

نمایشگاه کتاب در بوانات گشایش یافت

بوانات - خبرگزاری مهر: نمایشگاه کتاب در شهرستان بوانات فارس گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه بوانات در آیین افتتاح این نمایشگاه کتاب اظهار داشت: کتاب راه ورود به گستره دانش و معرفت است و می تواند یکی از ابزار های به کمال رسیدن بشریت باشد وامیدواریم خرید کتاب جزو سبد خرید روزانه خانواده شود.

حجت الاسلام علی زارع افزود: باتوجه به فرهنگ غنی ایرانی واسلامی جای آن دارد که همگان در زمینه فرهنگ مطالعه گام موثر برداریم وبا پیشرفت علم، فرهنگ و فناوری لازم است مردم بیش از پیش با کتاب انس و الفت داشته باشند.

در این نمایشگاه کتاب سه هزار و 500 عنوان کتاب با تخفیف 50 درصد شامل کتابهای تاریخی، کمک درسی، دینی ومذهبی، اجتماعی، ادبیات، کودک ونوجوان و ... به دوستداران کتاب و کتابخوانی عرضه می شود.

این نمایشگاه تا چهارم آذرماه امسال در محل مجتمع فرهنگی وهنری پرنیان بوانات جنب فرمانداری دائر است. 

کد مطلب 1464818

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