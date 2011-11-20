معامله ملکهای تهاتری 5 درصد پایین تر از قیمت بازار در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ترابیان با اعلام این خبر گفت: ایجاد فرمت ها و روش های جدید انجام معاملات تهاتری در شهرداری در واقع اعمال برنامه های مالی است که منجر به آسیب شناسی روش های معاملاتی گذشته می شود.

وی با بیان اینکه، وضع قوانین و مقررات مربوط به شهرداری تحت تاثیر گستردگی روز افزون شهر دچار تغییر و تحول شده است، بیان کرد: مدیریت و اداره امور شهر توسط این نهاد خدمت رسان بدون پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی و مباحث مالی ناممکن است.

این مسئول در ادامه افزود: دستیابی به راهکارهای موثر و کارآمد در سیستم های اثر گذار خدمات رسانی از اولویت های مهمی است که در دستور کاری مسئولان و کارشناسان اجرایی مجموعه مدیریت شهری کرج قرار دارد.

ترابیان با تاکید بر طراحی و تدوین سیاست های جدید و جامع مالی همچنین بکارگیری روشهای مفید به منظور جذب حداکثری پتانسیل های کابردی برای اداره شهر افزود: اجرای طرح انجام معاملات تهاتری شهرداری با فرمت های جدید از جمله برنامه های تدوین شده است.

معاون اداری مالی شهرداری کرج در تشریح چگونگی انجام معاملات تهاتری با روش جدید عنوان کرد: در فرمت جدید این نوع از معاملات، قیمت پیشنهادی ملک مورد نظر برای تهاتر تعیین می شود که طبق برنامه ریزی های انجام شده ملک مورد تهاتر حداقل پنج درصد زیر قیمت بازر قیمت گذاری می شود.

ترابیان ادامه داد: معاملات تهاتری و قیمت گذاری بر روی ملک های مورد نظر از طریق مدیر اداری مالی شهرداری مناطق تعیین و در صورت تایید پروسه اداری مراحل انجام آن آغاز می شود.

وی تاکید کرد: حداکثر فرصت انجام معاملات تهاتری دو ماه تعیین شده است.

این مسئول با اشاره به جذب کامل بودجه نقدی مصوب سال جاری عنوان کرد: شهرداری کرج امسال بالغ بر200 میلیارد تومان درآمد را در قالب تهاتر، وارد چرخه فعالیت های اقتصادی این مجموعه خدمات رسان کرده است.

ترابیان جذب بودجه های تهاتر را در تامین بخش قابل توجهی از اقدامات شهرداری موثر دانست و افزود: در حال حاضر نیز شرایط لازم برای افزایش فعالیت های تهاتری در مناطق مختلف شهرداری این کلانشهر مهیا شده است.

معاون اداری و مالی شهرداری کرج اذعان داشت: فعالیت‌های تهاتری ازسال‌های قبل در حوزه شهرداری‌ به طور جدی دنبال شده است.

ترابیان افزود: این نوع فعالیتهای اقتصادی عموما به صورت مقطعی و پروژه‌ای بوده است اما موجب سهولت در پیشبرد اهداف مدیریت شهری می شود.