فعالیت 11 هزار تاکسی در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم افشار با بیان اینکه این آمار مربوط به ارزیابی سازمان تاکسیرانی کرج در سال گذشته می باشد، افزود: این میزان هفت هزار دستگاه خودرو تاکسی را شامل می شود.

وی ادامه داد: تاکسی های خطی ناوگان تاکسیرانی در بیش از 110 خط فعال این سازمان فعالیت می کنند.

افشار عنوان کرد: واحد خطوط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرج از جمله واحدهای سازمان تاکسیرانی است که بالاترین مراجعان را به خود اختصاص می دهد.

نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری در تشریح عملکرد سال گذشته این واحد بیان کرد: تعداد ردیف های افزوده شده در خطوط تاکسیرانی به تعداد 50 دستگاه تاکسی از جمله عملکردهای این واحد است.

افشار با یادآوری تعداد شش هزار و 970 دستگاه تاکسی در قالب کل ردیف تاکسی های خطی در بیلان کاری سال قبل این واحد عنوان کرد: تعداد 12 خط نیز در این بازه زمانی به ردیف های تاکسی اضافه شد.

وی بیان کرد: ارائه و تحویل دو هزار و 800 مورد برچسب نرخ کرایه تاکسی های گردشی از دیگر فعالیت های واحد خطوط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر کرج در سال 89 است.

افشار یادآور شد: همچنین در این مدت زمان هفت هزار و 500 برچسب نرخ تاکسی خطی ارائه و تحویل شده است.

مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج در خصوص پذیرش درخواست خط عنوان کرد: در مدت زمان ذکر شده 910 مورد درخواست و پذیرش خط در این واحد صورت گرفته است.

افشار گفت: در حال حاضر تعداد ناوگان تاکسیرانی کرج 11 هزار دستگاه است.

وی افزود: روزانه بالغ بر یک میلیون و 500 هزار سفر درون شهری توسط ناوگان تاکسیرانی انجام می گیرد.