فرماندار جدید کازرون معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس در این جلسه گفت: الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی مبتنی بر فرهنگی است که ریشه در دین ما دارد و برترین الگو برای توسعه محسوب می شود.

کمال فیروزآبادی با اشاره به حاکمیت فرهنگ ولایت در جامعه، تصریح کرد: در سایه این فرهنگ است که کشور به قله های عزت خواهد رسید.

وی افزود: دولت نهم و دهم با تکیه بر فرهنگ ولایت و الهام از مقام معظم رهبری، از تمام ظرفیتهای داخلی و خارجی برای ساختن کشور استفاده کرده و به همین دلیل در مدت هشت سال به اندازه 16 سال باید فعالیت و کار مفید صورت گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس گفت: رئیس جمهوری برای خدمتگذاری و آبادانی کشور شب و روز نمی شناسند و وزرا و استانداران و فرمانداران باید به همین شیوه عمل کنند.

فیروزآبادی جبران عقب ماندگیها و نیل به اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز 20 ساله را دستور کار همه مدیران کشور خواند و تاکید کرد: همه نهادها و دستگاه ها باید با تعامل و همراهی، ایران را به جایگاهی برسانند که در سال نهایی چشم انداز، به قدرت اول منطقه تبدیل شویم.

وی ادامه داد: تعامل مثبت و سازنده با همه دستگاه ها و نهادها و به کارگیری نیروهای توانمند، دو توصیه اساسی به مدیران است که در پرتو عمل به این دو راهبرد، مسیر خدمتگذاری هموار می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج گفت: بسیجیان کسانی بودند که پیامهای امام راحل(ره) را به خوبی درک کردند و با ترجیح منافع نظام و کشور بر منافع شخصی خود، در زمینه های گوناگون پیشرفت کشور را رقم زدند.

فیروزآبادی افزود: امروز برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی احتیاج به مدیرانی داریم که با تکیه بر فرهنگ بسیجی، مناصب دولتی را امکانی برای خدمت بی شائبه به کشور بدانند.

در پایان این جلسه الیاس محمدی به عنوان فرماندار جدید کازرون معرفی شد و از خدمات کاووس رئیسی فرماندار سابق این شهرستان در مدت تصدی این جایگاه تقدیر به عمل آمد.