واگذاری برخی بخشهای تصدی گری استاندارد البرز به شرکتهای بازرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعادتی گفت: واگذاری برخی از بخشهای تصدی گری اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز به شرکتهای بازرسی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

وی افزود: علاوه بر واگذاری شرکتها و کارخانجات دولتی باید امور اجرایی و تصدیگری نیز به بخش خصوصی واگذار شود که در این خصوص سازمان استاندارد ایران با ایجاد آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی در بخش خصوصی به خوبی عمل کرده است.

سعادتی یادآور شد: از جمله سیاستهای کلی اصل 44شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و .. است.

مدیرکل سازمان استانددارد و تحقیقات صنعتی استان البرز اظهارداشت: این اداره کل نیز با بهره گیری از تجربیات خصوصی سازی در ایران و با الهام گرفتن از روح کلی حاکم بر قانون اساسی برای رشد اقتصادی توام با عدالت، کارایی، رقابت و آزادی فعالیت در اقتصاد ایران، همزمان با هفته استاندارد به واگذاری برخی از فعالیتهای تصدی گری این سازمان به شرکتهای بازرسی اقدام کرده است.

وی ادامه داد: در این راستا نیز به برگزاری کلاسهای آموزشی به منظور آشنایی هرچه بیشتر بازرسان و رفع موانع و مشکلاتی که در هنگام بازرسی و نمونه برداری با آن مواجه هستند پرداخته است.