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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

یزدی‌زاده مطرح کرد:

کشتی ذوب آهن در طوفان گرفتار شده است/ باید از منفی بافی دوری کنیم

کشتی ذوب آهن در طوفان گرفتار شده است/ باید از منفی بافی دوری کنیم

نایب رئیس و سخنگوی هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن گفت: کشتی ذوب آهن در شرایط طوفانی قرار گرفته و همه مجموعه باشگاه باید یاری کنند تا این تیم را به ساحل مقصود برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور یزدی‌زاده، نایب رئیس و سخنگوی هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن در جلسه تودیع فروتن و معارفه شجاعی که سرپرست جدید این تیم است در حضور بازیکنان و کارکنان باشگاه ذوب آهن گفت: ذوب آهن باشگاهی است که از گذشته تاکنون به سه پارامتر علم گرایی، بومی گرایی و جوانگرایی توجه ویژه‌ای داشته است و با همین نگرش ما برای آینده باشگاه هدفگذاری کرده‌ایم.

وی افزود: هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن هر حرکت و عملکردی را که در جهت ایجاد نشاط و همدلی بیشتر در تیم فوتبال ذوب آهن می شود را مدنظر داشته و ازهیچ کوششی در این خصوص دریغ نمی کند. با تصمیمی که در هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن گرفته شد ضمن سپاس و قدردانی از زحمات اصغر فروتن سرپرست پیشین تیم فوتبال ذوب آهن و اشاره به این مسئله که از خدمات و تجربیات ایشان به عنوان مشاور هیئت مدیره استفاده خواهیم کرد، علی شجاعی را که از پیشکسوتان باشگاه بوده و در کار خود نظم و انضباط زیادی دارد به عنوان سرپرست جدید تیم منصوب کردیم.

نایب رئیس باشگاه ذوب آهن اظهار داشت: هنوز نشاط و جوانی در شجاعی هویداست و با حضور ایشان به عنوان سرپرست جدید تیم، آینده بسیار خوبی را برای تیم فوتبال ذوب آهن متصوریم.

وی همچنین ادامه داد: در حال حاضر که کشتی ذوب آهن در شرایط طوفانی قرار گرفته است بنابراین همه مجموعه باشگاه و بازیکنان باید یاری کنند تا از این شرایط عبور کرده و ذوب آهن را به ساحل مقصود برسانیم.

یزدی زاده خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم معتبرترین باشگاه‌های دنیا نیز دچار فراز و نشیب می شوند اما باشگاه ذوب آهن همواره به این موضوع خواهد بالید که از کادر فنی، مدیریتی و بازیکنان فهیم و دانایی برخوردار است. باید با انرژی مثبت و دوری از منفی بافی به راه خود ادامه دهیم تا بار دیگر باشگاه ذوب آهن در صحنه ورزش افتخارآفرینی کند.

کد مطلب 1464826

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