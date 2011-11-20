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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۱۴

هفته بسیج گرامیداشت انسانهای بزرگ و کم ادعاست

هفته بسیج گرامیداشت انسانهای بزرگ و کم ادعاست

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: هفته بسیج یادآور ایثارگریها و گرامیداشت انسانهای بزرگ و کم ادعاست و امید است همه با هم و با تفکر بسیجی ایرانی آباد، آزاد و مهیای ظهور مهدی (عج) داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر یکشنبه در بیانیه ای که به مناسبت هفته بسیج صادر شد، اظهار داشت: پنجم آذرماه نقطه عطفی در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی به شمار می رود و فرمان تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل بسیج، اتفاقی مهم و سرآغازی خجسته در تاریخ انقلاب محسوب می شود.

در این بیانیه آمده است: هفته بسیج امسال را در حالی آغاز می کنیم که در یک سال گذشته مردم مومن و خداجوی کشورهای اسلامی منطقه با تاسی از قرآن کریم و الگو گرفتن از انقلاب اسلامی ایران راهشان را از حکام سلطه گر جدا کرده و با قیام های اسلامی خود در پی ریشه کن نمودن ظلم و نفوذ بیگانگان در کشورشان هستند و این همان بشارتی بود که امام خمینی (ره) در سال های اولیه انقلاب به آن اشاره نمودند.

این بیانیه می افزاید: اینجانب فرارسیدن هفته بسیج را به یکایک برادران و خواهران بسیجی تبریک و تهنیت عرض کرده و توفیقات روزافزون همه عزیزان را در ظل توجهات حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه و تدابیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب از درگاه خداوند متعال خواستارم.

کد مطلب 1464827

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