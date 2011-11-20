برنامه ریزی برای بخش کشاورزی فارس با توجه به قابلیتها انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی زمانیان در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان فارس با اشاره به اهمیت محوری بخش کشاورزی در تولید ثروت و ایجاد اشتغال در استان فارس گفت: با وجود توانایی و پتانسیل خوبی که در بخش کشاورزی استان وجود دارد، برنامه ریزیها باید با توجه به قابلیتها و محدودیتهای موجود انجام شود.

معاون برنامه ریزی استاندار فارس با تاکید بر لزوم افزایش تولید محصولات کشاورزی به سه برابر میزان فعلی، خواستار آمایش کامل استان، زیر نظر پژوهشگران سازمان جهادکشاورزی و سازمان هواشناسی شد.

وی بیان کرد: درآمایش کشاورزی استان، باید همه مراحل مربوط به زمین، آب و هوا و روش های کشت دیده شود و این روش در سایر آیتم های کاشت، داشت و برداشت تعیین کننده است.

زمانیان با اشاره به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی، افزود: سیاست گذاری بخش کشاورزی، بدون در نظر گرفتن بازار محصولات این بخش ممکن نخواهد بود زیرا ضعف در بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی باعث عدم رغبت کشاورزان خواهد شد.

این جلسه با حضور معاون نظارت و بازرسی تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور و با بررسی مسائل پیش روی بخش آب و کشاورزی استان فارس پایان یافت.