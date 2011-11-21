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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اعلام نیاز 16 میلیارد تومان برای آزادی 800 زندانی تهرانی

اعلام نیاز 16 میلیارد تومان برای آزادی 800 زندانی تهرانی

رئیس ستاد دیه استان تهران از آزادی 399 زندانی جرائم غیرعمد در سال جاری خبر داد و افزود: برای آزادی 800 زندانی موجود 16میلیارد تومان نیاز داریم.

سید محمد ناصر در گفتگو با خبرنگار مهر از آزادی 399 زندانی جرائم غیرعمد در 6 ماهه نخست سال جاری در استان تهران خبرداد و افزود: این زندانیان که به علت جرائم غیرعمدی مانند دیه، نفقه، مهریه و... در زندانهای تهران به سر می بردند با کمک و حمایت خیرین آزاد شدند.

وی افزود: برای آزادی این تعداد زندانی 12 میلیارد و 54 میلیون تومان با حمیات خیرین تامین اعتبار شده که 187 نفر از این زندانیان دیه و 211 نفر مالی بوده اند.

رئیس ستاد دیه استان تهران در پاسخ به اینکه هم اکنون چند زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای تهران هستند و چه میزان مبلغ برای آزادی آنان از بند نیاز است گفت: هم اکنون حدود 800 زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای استان تهران به سر می برند که برای آزادی آنها حدود 16 میلیارد تومان نیاز است و از خیرین و خیراندیشان می خواهیم در آستانه ماه محرم الحرام در یک حرکت خداپسندانه زندانیان غیرعمد در بند را آزاد کنند.

کد مطلب 1464830

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