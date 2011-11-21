اعلام نیاز 16 میلیارد تومان برای آزادی 800 زندانی تهرانی

سید محمد ناصر در گفتگو با خبرنگار مهر از آزادی 399 زندانی جرائم غیرعمد در 6 ماهه نخست سال جاری در استان تهران خبرداد و افزود: این زندانیان که به علت جرائم غیرعمدی مانند دیه، نفقه، مهریه و... در زندانهای تهران به سر می بردند با کمک و حمایت خیرین آزاد شدند.

وی افزود: برای آزادی این تعداد زندانی 12 میلیارد و 54 میلیون تومان با حمیات خیرین تامین اعتبار شده که 187 نفر از این زندانیان دیه و 211 نفر مالی بوده اند.

رئیس ستاد دیه استان تهران در پاسخ به اینکه هم اکنون چند زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای تهران هستند و چه میزان مبلغ برای آزادی آنان از بند نیاز است گفت: هم اکنون حدود 800 زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای استان تهران به سر می برند که برای آزادی آنها حدود 16 میلیارد تومان نیاز است و از خیرین و خیراندیشان می خواهیم در آستانه ماه محرم الحرام در یک حرکت خداپسندانه زندانیان غیرعمد در بند را آزاد کنند.