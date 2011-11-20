یک هزار مدرسه در اردبیل هوشمند سازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده عصر یکشنبه در همایش معاونان و کارشناسان آموزشی استان اظهار داشت: هوشمند سازی مدارس اردبیل در سه فاز برای تجهیز به فناوری اطلاعات و محتوی انجام خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این تعداد مدارس در فاز اول این طرح و تا سال آینده باید هوشمند سازی شود، افزود: باقی مدارس سطح استان نیز در فازهای دوم و سوم این طرح به مدارس هوشمند تبدیل خواهند شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان شعار وزارت آموزش و پرورش در سال جاری را جهش علمی عنوان کرد و اضافه کرد: با پیگیریهای وزارت آموزش و پرورش گامهای محکمی در راستای هوشمند سازی و به ویژه تک نوبته کردن مدارس و تعطیلی روز پنجشنبه برداشته شده است.

وی همچنین با اشاره به تغییر نظام درسی و ایجاد سال ششم ابتدایی، از شش ساله شدن مقطع تحصیلی ابتدایی در آینده نزدیک خبر داد و یادآور شد: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته در چهار سال آینده طرح 6-3 -3 همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل نیز اجرا می شود.

محمودزاده با بیان اینکه طرح 6-3-3 یعنی شش سال مقطع ابتدایی، سه سال مقطع راهنمایی و سه سال مقطع دبیرستان است، تصریح کرد: چگونگی اجرایی سیاستهای وزارت آموزش و پرورش در مورد حذف دوره پیش دانشگاهی و ایجاد سال ششم ابتدایی از ابتدای مهر سال تحصیلی 91-92 آغاز خواهد شد.

وی ابراز داشت: از ابتدای سال تحصیلی آینده این طرح به مدت سه سال و به صورت آزمایشی انجام می شود اما با تغییر کتابها از ابتدای سال چهارم طرح 6-3-3 به صورت کامل و در تمامی مقاطع ایجاد می شود.

این مسئول عنوان کرد: روند اجرایی طرحهای آموزش از راه دور و حذف پیش دانششگاهی تا حد قابل قبولی اجرا شده و در مورد ارتقای بحثهای آموزشی و مسایئل باید کارهای بیشتری انجام شود.