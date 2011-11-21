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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۸:۴۱

حجت‌الاسلام اسکندری:

خبرگزاری مهر یکی از افتخارات سازمان تبلیغات اسلامی است

خبرگزاری مهر یکی از افتخارات سازمان تبلیغات اسلامی است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، خبرگزاری مهر را یکی از افتخارات سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری در دیدار با مدیرعامل خبرگزاری مهر و روزنامه بین‌المللی تهران تایمز اظهار داشت: نگاه ما به خبرگزاری مهر این است که این خبرگزاری حقیقتاً یکی از افتخارات و شاهکارهای سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی بر لزوم تعمیق ارتباط بین مجموعه‌های وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در استان‌های کشور تاکید کرد و گفت: اگر این مجموعه‌ها با همدیگر هم‌افزایی داشته باشند صدای آنها چند برابر می‌شود و فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی رونق بیشتری پیدا می‌کند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: در این اوضاع آشفته فرهنگی مجموعه‌هایی موفق خواهند بود که نگاه هم‌افزایی با همدیگر داشته باشند.

حجت‌الاسلام اسکندری ضمن بررسی راه‌های تعامل هر چه بیشتر بین سازمان تبلیغات اسلامی قم و خبرگزاری مهر اظهار داشت: کاری که خبرگزاری مهر انجام می‌دهد در راستای پیشبرد اهداف اسلام و انقلاب اسلامی است و سازمان تبلیغات اسلامی قم تا آنجایی که بتواند از این رسانه ارزشی حمایت می‌کند.

وی اضافه کرد: نگاه ما به خبرگزاری مهر نگاه مثبتی است و ما به هم‌افزایی و همکاری بیشتر با این رسانه اعتقاد داریم.

 

کد مطلب 1464837

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