جشنواره "قهرمان مجسم" در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول مرکز فرهنگی هنری شماره 2 گرگان گفت: در این جشنواره اعضای نوجوان دختر مرکز قهرمان اولین رمانی را که در مرکز مطالعه کرده بودند را در ذهن خود مجسم کرده و پس از طراحی اولیه با شیوه و تکنیک "کلاژ روی توپ"و "ساخت نقاب" چهره آن قهرمان را ساختند.

فاطمه بشارت نیا تصریح کرد: در این جشنواره اعضای قهرمانانی چون، "دختر کولی" در کتاب "کتاب پرنده آبی" ، "هستی" در کتاب "هستی"، "ساده" در کتاب "قلبهای نارنجی" ، "آقای با کلاه وآقای بی کلاه" در کتاب "آقای با کلاه و آقای بی کلاه" را خلق کردند.

وی اظهار داشت: " سیپیو" در کتاب "شاه دزد"، "زرد" در کتاب "زرد و صورتی"، " کیتی" در کتاب "کیتی دختر آتیش پاره" و "ماتیلدا" در کتاب "رامونا......" نیز از دیگر قهرمانانی بود که در این جشنواره خلق شد.

بشارت نیا گفت: در انتهای جشنواره اعضا در نشستی دوستانه با مربیان فرهنگی مرکز، قهرمانان خود را معرفی کرده و به نقاط قوت رفتاری و مهمترین ویژگی آنان پرداختند.