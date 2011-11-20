کواکبیان: روسای دانشگاه ها از کرسی های آزاد اندیشی می ترسند

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی کواکبیان عصر امروز در مناظره با اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی و علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که به عنوان نقش مردمی در جمهوری اسلامی با تاکید بر نظام پارلمانی در تالار حضرت فاطمه زهرا(س) دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد در خصوص نظام پارلمانی در ایران افزود: مطمئن باشید که نظام پارلمانی به این زودی در ایران شکل نمی گیرد و رهبر معظم انقلاب افق های دوری را برای احیای این نظام مطرح فرمودند . فقط می توان موضوع "نظام پارلمانی " را در محیط های علمی مطرح کرد.

وی با بیان اینکه احیا نظام پارلمانی در ایران نیاز به تغییر قانون اساسی دارد افزود: نظام پارلمانی با پیش شرط هایی روبرواست که در این راستا می توان به ساختار و اهمیت احزاب اشاره کرد چرا که نظام پارلمانی نیاز به احزاب قوی و کارآمد دارد. همچنین اگر کشورهای منطقه را به خوبی رصد کنیم پی می بریم که مردم در این کشورها به احزاب رای می دهند نه اشخاص، اما درایران مردم به اشخاص رای می دهند.

این نماینده مجلس همچنین اصلاح قانون انتخابات را یکی دیگر از پیش شرط های نظام پارلمانی دانست و افزود: با قانون فعلی انتخابات نمی توانیم به سمت نظام پارلمانی برویم.

دبیر کل حزب مردم سالاری همچنین فعالیت احزاب در عرصه سیاسی کشور را لازم و ضروری دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر 200 حزب پروانه فعالیت دریافت کرده اند اما از این تعداد فقط 4 یا 5 تا از این احزاب و تشکل های سیاسی به صورت فعال ایفای نقش می کنند از این رو ما باید جایگاه احزاب را جایگاهی مهم تلقی کنیم ولی متاسفانه نگاه دولت نهم و دهم به احزاب نگاه قابل قبولی نیست.

این فعال سیاسی ادامه داد: البته باید فرهنگ سیاسی نیز بین مردم ایران بوجود بیاید تا به اهمیت کار جمعی پی ببریم.

کواکبیان با بیان اینکه البته برخی رای مردم را فقط برای مقابله با مبارزه با استکبار جهانی تلقی می کنند ، افزود: در صورتی که رای مردم اعتبار قانونی برای حاکمان است و این نگاه و برداشت در خصوص رای مردم درست نیست. همچنین باید این سئوال را مطرح کرد که در نظام پارلمانی احزاب می توانند در تعیین سیاست های کلی نظام نقش تاثیرگذاری داشته باشند؟ که من معتقدم می توان احزاب در این زمینه نیز موثر واقع شوند البته برخی این دیدگاه را قبول ندارند ضمن آنکه باید آزادی بیان مطبوعات نیز وجود داشته باشد و مردم نگران مواضعی که مطرح می کنند نباشند. به همین جهت باید در جامعه چند صدایی وجود داشته باشد

وی در خصوص توجه شهید بهشتی به احزاب و مناظره وی در اوایل انقلاب با منتقدین نظام افزود: هنوز فراموش نکرده ایم که شهید بهشتی در اوایل انقلاب با برخی از چهره های منتقد در تلویزیون مناظره می کرد اما بنده پس از مناظره با حسین شریعتمداری ممنوع المنبر شدم در صورتی که باید خودی ها را تحمل کنیم اما این رویکرد نشان می دهد که تحمل خودی ها را نداریم.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان اینکه رهبر انقلاب همواره بر کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها تاکید کرده اند افزود: متاسفانه این کرسی ها تاکنون برگزار نشده است و این نشان می دهد که روسای دانشگاهها از این کرسی ها می ترسند وگرنه باید اجازه می دادند که کرسی های آزاداندیشی در دانشگاهها برگزار شود.

وی تصریح کرد: پایه های نظام اسلامی محکم است و نباید نگران نظام اسلامی بود از این رو باید مناظره ها آزادانه برگزار شود و اگر می خواهد نظامی با بیان مطالب بلرزد بهتر است که بلرزد اما شک نکنید که نظام اسلامی نظامی محکم و استوار است و با حفظ اخلاق می توان تمامی نظرات را بیان کرد.

ادامه دارد...