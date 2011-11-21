به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد یزدی در دیدار طلاب و روحانیون دوره تخصصی ولایت فقیه، با اشاره به نزدیک شدن به دوران انتخابات در سخنانی گفت: از هم اکنون گروه‌های مختلفی در کشور تلاش می‌کنند تا از طریق انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری در قدرت‌ آینده کشور نقش داشته باشند.



وی تاکید کرد: این گروه‌ها برای رسیدن به قدرت چنگ و دندان تیز کرده و برنامه‌ریزی کرده و فعالیت‌های مختلفی را دنبال می‌کنند.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به صرف هزینه‌های هنگفت از سوی برخی افراد و جریانات عنوان کرد: اگر روند این هزینه‌ها پیگیری شود بیانگر خیز برداشتن برای کسب قدرت در انتخابات است.



وی اضافه کرد: حتی برخی از این گروه‌ها سراغ یکی از فضلای حوزه رفته و پیشنهاد پول به او داده‌اند تا برای آنان تبلیغ کند.



آیت الله یزدی افزود: هزینه کردن برخی از این گروه‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که عده‌ای برای به دست گرفتن مجلس و بعد ریاست جمهوری دندان تیز کرده‌اند.



نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه من نمی‌توانم نامی از این افراد ببرم گفت: یکی دو تا از این گروه ها در دوره های قبل بوده اند و برخی شاید ریشه هایی در اصلاح طلبان حاضر دارند.



وی تصریح کرد: عده ای هم اگرچه پول کلان در اختیار ندارند اما با تکیه بر برخی افراد سعی می کنند اهداف خود را پیگیری کنند و حتی به قم هم رفت و آمد دارند.



آیت الله یزدی با بیان اینکه نباید در مقابل این مسائل بی تفاوت بود و ساده از کنار آن گذشت بیان داشت: فردا اگر مجلسی سردرآورد که اکثریت آنها دوستان شما را در اقلیت قرار دادند، کسانی بر سر کار آمدند که دم از ایرانیت بزنند آن وقت کار از کار می گذرد و فردا دیر است و امروز باید اقدام لازم را انجام داد.



مبلغان اهمیت انتخابات را برای مردم بیان کنند



وی با تسلیت ایام محرم و شهادت امام حسین(ع) گفت: مسئله انتخابات از مسائل حساس پیش رو است و مبلغان باید از فرصت محرم برای روشنگری جامعه و نشر حقایق و بیان تهدیدات و نقشه‌های دشمنان بهره بگیرید و هدف اصلی ابا عبدالله استفاده کنند.



آیت الله یزدی از مبلغان و وعاظ درخواست کرد تا سرنوشت ساز بودن و حساسیت انتخابات پیش رو را به مردم گوشزد و مردم را نسبت به حضور پرشور در این انتخابات ترغیب کنند.



وی با بیان اینکه قوه مجریه و قوه قضائیه و مجلس در ایران مستقل هستند و هیچکدام نمی‌تواند در دیگری اعمال نفوذ کند تاکید کرد: روابط اینها از مسائلی است که در قانون اساسی به خوبی و روشن بیان شده است.



شورای نگهبان باید کار خود را انجام دهد و کوتاه نیاید



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به وظیفه شورای نگهبان در تعیین صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس و سایر انتخابات، گفت: شواری نگهبان نظارت بر مجلس و مصوبات هیئت دولت را با یک واسطه دارد؛ نظارت بر مجلس استصوابی و نه استطلاعی است که این مورد بحث برخی است و بسیاری از کسانی که وارد این بحث می‌شوند فرق عمیق میان این دو اصطلاح را هم متوجه نمی‌شوند و نمی‌دانند که استطلاع معنا ندارد در قانون ذکر شود.



وی تاکید کرد: نظارت شورای نگهبان استصوابی است و اطلاق دارد و از بدو کاندیداتوری کسی که می‌خواهد به مجلس بیاید تا ختم آن دوره از مجلس نظارت دارد همچنین بر مصوبات مجلس نظارت می‌کند.



یزدی بیان داشت: ما چند نفر داریم که بتواند وارد شورای نگهبان شود؛ مگر در حوزه چند نفر را داریم که به خوبی آنجا را اداره کند من گاهی می‌بینم رهبری برای انتخاب افراد شورای نگهبان با مشکل روبرو می‌شوند که ایشان از ما می‌خواهند پیشنهاد بدهیم که گاهی برخی افرادی می‌آیند که آنقدر احتیاط دارند که هیچ رأیی هم نمی‌دهند.



وی با اشاره به نقش حساس شورای نگهبان در انتخابات مجلس اضافه کرد: برخی از نمایندگان در مساله انحراف و فتنه از این ها حمایت کرده و مدرک آن نیز وجود دارد و شورای نگهبان باید کار خود را انجام دهد و کوتاه نیاید که نمی‌آید.



رئیس جامعه مدرسین تأکید کرد: اگر فردی در دوره ای در مجلس بوده اما مرتکب کاری شده که صلاحیت او را از بین می برد طبیعی است که نمی تواند در مجلس حضور داشته باشد.



برخی عزل و نصب‌ها درست نیست



آیت الله یزدی با انتقاد از برخی عزل و نصب های صورت گرفته در کشور، اظهار داشت: برخی عزل و نصبها درست نیست و استدلال روشنی هم ندارد؛ برخی افراد صالح را بر می دارند و افراد ناشایست را جایگزین می کنند وقتی علت آن را جویا شویم می گویند از فلان جا دستور داریم و ریشه آن به همان جایی برمی گردد که ما از آن به عنوان رهبر و مؤسس انحراف یاد می کنیم.



وی تصریح کرد: ما از هیچکس پروایی نداریم و این را به خود رئیس جمهور هم گفته‌ایم و می‌گوییم.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر رعایت اصل و فرع در موضع‌گیری‌ها که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و هست بیان داشت: به همین دلیل باید این مسئله را رعایت کنیم و ما هم این اواخر کمتر به آن پرداخته‌ایم اما باید مجلس و دولتی روی کار بیاید که صد درصد به مبانی اسلامی عمل کند.



وی با اشاره به نظارت کارشناسی در نهادهای مختلف بیان کرد: در مقدمه هر طرح و لایحه باید مقدمه توجیهی بیان شود و دستگاه پژوهشی مجلس نظارت دارد و در قوه قضائیه هم دستگاه‌های مفصل پژوهشی وجود دارد که تقسیم بندی خاصی دارند و در دولت هم این کارشناسی‌ها وجود دارد.



نماینده مجلس خبرگان رهبری درباره مدل حکومت در نظام اسلامی تاکید کرد: به هر حال سیستم حکومت جمهوری اسلامی به این شکل انتخاب شده و امام این شکل را انتخاب کرده اند چون این مدل در دنیا معروف است اما آیا باید این شکل حتما وجود داشته باشد؟ چون این مدل یکی از اختراعات غربی‌هاست و مخترع آن هم شناخته شده است و اگر روزی ولی فقیه مصلحت بدانند که می شود ایالتی کشور را اداره کرد چه اشکالی دارد و از اختیارات ولی فقیه است.