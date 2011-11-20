آزمون جامع رشته های مهارتی کار و دانش در البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره بهرام زاد مدیر آموزش اداره کل آزمون 25 ماه جاری در چهار نوبت از ساعت 30و14 الی 30و18در دبیرستان شرافت برگزار شد.

دبیر این کمیته با اعلام این خبر گفت: در این جلسه 16 پرونده مربوط به معاونت هنری در خصوص تاسیس آموزشگاه های آزاد هنرهای تجسمی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد هشت مورد مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین در این جلسه دو پرونده در خصوس تاسیس موسسه فرهنگی تک منظوره مورد بررسی قرار گرفت که با صدور مجوز برای یکی از آنها موافقت شد.

وی افزود: در این آزمون 1040 در رشته های طراحی گرافیک ،سیاه ،سفید،طراحی عمومی و برنامه ریزی امور خانواده در دو بخش دختران و پسران شرکت کردند.

برگزاری جلسه صدور مجوز آموزشگاههای آزاد



نوزدهمین جلسه کمیته صدور مجوز آموزشگاههای آزاد هنری تجسمی البرز با حضور اعضای این کمیته برگزار شد.

وی افزود: در این آزمون 1040 در رشته های طراحی گرافیک، سیاه، سفید، طراحی عمومی و برنامه ریزی امور خانواده در دو بخش دختران و پسران شرکت کردند.



نوزدهمین جلسه کمیته صدور مجوز آموزشگاههای آزاد هنری تجسمی البرز با حضور اعضای این کمیته برگزار شد.