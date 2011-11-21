کشفیات جرایم در قم 27 درصد افزایش داشته است

سرهنگ محمدرضا میرحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کشفیات کل جرایم استان قم در هشت ماه نخست سال جاری 27 درصد افزایش داشته است.
وی در خصوص طرح ارتقاء امنیت در استان ابراز داشت: با توجه به تعامل بسیار خوب مردم قم، شورای تامین استان و همچنین دستگاه قضایی با نیروی انتظامی وقوع جرایم در استان طی هشت ماه نخست امسال به طور کلی 6 درصد کاهش داشته است.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان قم ادامه داد: در این مدت سرقت خودرو 22 درصد و سرقت موتورسیکلت در استان 19 درصد کاهش داشته است همچنین کلانتری شهید آیت الله سعیدی در منطقه شاه ابراهیم و کلانتری ولایت در منطقه نیروگاه افتتاح شده است که در کاهش جرم در این مناطق بسیار موثر بوده است.
فعالیت پایگاه آگاهی حرم مطهر شبانه روزی شد
وی با اشاره به اینکه فعالیت پایگاه آگاهی حرم حضرت معصومه(س) به صورت شبانه روزی شده است، اضافه کرد: با راه اندازی و افزایش ساعت فعالیت این پایگاه شاهد کاهش جرائمی از قبیل جیب بری و کیف قابی در محدوده حرم مطهر بودهایم.
تمام کوره های ذوب سرب قم تخریب شد
میرحیدری در ادامه سخنان خود گفت: نیروی انتظامی طرح مشترکی با سازمان محیط زیست و اداره منابع طبیعی در جهت جمع آوری کورههای ذوب سرب بدلیل آلودگی محیط زیست و سرطان زا بودن آن اجرا کرده و هم اکنون تمام کورههای ذوب سرب استان جمع آوری و تخریب شده است.
وی ابراز داشت: در بازدید از یکی کورههای ذوب سرب مقدار بسیاری باتری خودرو کشف شد که حدود 50 عدد از باتریها در حد نو و سرقتی بود.
قم - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان قم میزان افزایش کشفیات جرایم استان قم را 27 درصد عنوان کرد.
سرهنگ محمدرضا میرحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کشفیات کل جرایم استان قم در هشت ماه نخست سال جاری 27 درصد افزایش داشته است.
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