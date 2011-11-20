اولین پایگاه بسیج ادارات کل استان البرز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه همزمان با هفته بسیج اولین پایگاه بسیج ادارات کل در محل استانداری البرز افتتاح شد.

در این مراسم، عیسی فرهادی استاندار البرز به عنوان اولین فرمانده پایگاه ساعت طی مراسمی با حضور مسئولان در سالن شهدای دولت معرفی شد.

دراین مراسم سردار حسینی مطلق، استاندار البرز و مدیران دستگاههای اجرایی استان و جمعی ازکارشناسان و کارکنان استان در حضور داشتند.

برنامه های هفته بسیج در البرز اعلام شد

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز برنامه های هفته بسیج امسال با شعار بسیج، ولایت و بیداری اسلامی را تشریح کرد.



سردار بهرام حسینی مطلق با اشاره به نقش چشمگیر بسیج در دوران دفاع مقدس و بعد از آن، شهادت سردار حسنی تهرانی و یارانش در حادثه انفجار اخیر را ادامه رشادتها و ایثارگری های بسیج در دفاع از انقلاب اسلامی و ارزشهای ناب آن دانست و گفت: بی شک این از خود گذشتگیها نشان از درک بالای امت اسلامی ایران از واقعه غدیرو پیام آن که همانا قرار گرفتن در خط ولایت و دفاع از ارزشهای آن است دارد.

وی فرهنگ بسیج را فرهنگ مقاومت و ایثار بر شمرد و تصریح کرد: بسیج تاکنون خطرات بسیاری را از انقلاب اسلامی دور کرده ودر مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی همواره در خط مقدم خواهد بود.

حسینی مطلق با اشاره به شعار امسال هفته بسیج، بسیج را نمادی از وحدت و پیوند ایرانی در دفاع از وطن و ارزشهای والای انقلاب دانست و گفت: تلاش در راستای بیداری اسلامی و انعکاس منویات رهبری در جهان از عمده فعالیتهای بسیج خواهد بود.

وی تشکیل حلقه های صالحین با هدف تربیت نیروهای صالح برای خدمت رسانی به جامعه در همه دو هزار پایگاه مقاومت بسیج و تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر با هدف توجه عمیق و علمی تر به مقوله امر به معروف و نهی از منکررا از جمله اقدامات نیروی مقاومت بسیج دراین هفته اعلام کرد و گفت: با هدف تاثیر پذیری هر چه بیشتر طرح حلقه های صالحین راهبرد هر پایگاه یک گردان را در دستور کار خود قرار داده و تعداد گردانهای استان را از 60 به 600 گردان ارتقا دادیم.

تجمعات و رژه گردانهای مختلف بسیج به ویژه رژه موتوری گردان امام علی در چهارم آذرماه، غبار روبی مزار شهدای استان البرز، برگزاری صدها یادواره شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، افتتاح پروژه های سازندگی و برگزاری جشنواره جهادگران علم و فناوری از دیگر اقدامات بسیج استان البرز دراین هفته خواهد بود.

فعالیتهای هفته بسیج از 30 ام آبان ماه با نام بسیج، اخلاق و معنویت آغاز و در ششم آذر ماه پایان می پذیرد.