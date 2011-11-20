رسانه های غربی درصدد کاهش نقش رهبران دینی قیامهای منطقه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین علوی در سومین همایش ملی ناتوی فرهنگی در دانشگاه ملایر در خصوص نقش رسانه ها در شکلگیری انقلاب های رنگی و به انحراف کشیدن بیداری اسلامی اظهار داشت: رسانه ها نقش بارزی در القای تفکرات یک حزب، گروه و جریانی خاص دارند .

علوی افزود: استکبار جهانی با حمایت 40 میلیون دلاری خود از برخی رسانه های وابسته و دست نشانده درصدد ترویج سیاستهای باطل و فاسد آمریکایی است .

وی افزود: برای انجام کودتاهای مخملی، انتخابات، یک ظرفیت قوی محسوب میشود که در جریان فتنه 88 رسانه های حمایت شده غرب نظیر صدای آمریکا و BBC با القای شبهه تقلب درصدد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بودند .

مدیرکل هنر و ادبیات مرکز اسناد انقلاب اسلامی با بیان اینکه کسی که ادعای تقلب را دارد نباید در انتخابات شرکت کند، عنوان کرد: هنوز عده ای در کشور هستند که مسئله تقلب در انتخابات برای آنان حل نشده و نسبت به مبانی و قداست انقلاب اسلامی ایران تردید دارند .

وی با بیان اینکه عده ای به واقع ضد انقلاب نیستند بلکه به خاطر القای رسانه ای غرب منحرف شده اند، گفت: باید در راستای بصیرت افزایی روشنگری کرد .

علوی ادامه داد: تمرکز ضد انقلاب در جریان فتنه بر دو محور بزرگنمایی تظاهرات خیابانی، القای خشن و قاتل بودن حکومت در برابر مخالفان و انکار حضور انقلابیون در تظاهرات بود .

وی افزود: روشنفکری مقام معظم رهبری و نخبگان حزب الهی موجب آگاهی مردم و رو شدن دست پلید غرب در جریان انتخابات شد .

اصحاب فتنه 88 درصدد ورود به مجلس نهم هستند

وی با اشاره به برخی از حماقتهای سران فتنه اضافه کرد: آشکار کردن کودتا توسط غرب با مطرح کردن براندازی به جای اعتراض، حمایت از منافقان زمان انقلاب و ... از جمله حماقتهای فتنه گران در ایام انتخابات به شمار می آید .

سردبیر سابق خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه دروازه ورود به افکار عمومی و بدنه نظام، انتخابات مجلس است، عنوان کرد: در حال حاضر جریان فتنه به منظور ورود به انتخابات نهمین دوره مجلس عذرخواه شده است .

رسانه های منحرف ریشه بیداری اسلامی را خواسته های اقتصادی مردم می دانند

مدیرکل هنر و ادبیات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود کارکرد رسانه های غربی را نسبت به بیداری اسلامی غیر واقعی ارزیابی کرد و افزود: حمایت از دیکتاتورهای منطقه به روال سابق و معرفی بیداری اسلامی به عنوان یک جریان رادیکال اسلامی از سیاست رسانه های خارجی محسوب می شود .

وی تأکید کرد: خیزشهای منطقه ریشه در انقلاب اسلامی ایران دارد و طالبان و القاعده نقشی در این جریان ندارند .

علوی با اشاره به اینکه رسانه ملی تحلیل درستی از عملکرد رسانه های ضد انقلاب ارائه نکرده است، اظهار کرد: رسانه های نظیر صدای آمریکا و BBC در زمان شروع انقلاب تونس این حرکت را به عنوان یک جریان خشک مقدس اسلامی و ضد حقوق بشر معرفی کردند اما در ادامه واقعیت چیز دیگری را نشان داد .

وی اضافه کرد: بیداری اسلامی ریشه در عزت مسلمانان دارد و خواسته های اقتصادی و مادی گرایانه در این عرصه مطرح نیست .

وی گفت: پایمال شدن شرف مسلمانان در زیر پای دیکتاتورهای غرب زده عامل شکل گیری خیزشهای منطقه است .

مدیرکل هنر و ادبیات مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: BBC فارسی طی سه ماه اخیر با ارائه 160 برنامه تحلیلی در مورد انتخابات آینده مصر، روی کار آمدن "اخوان المسلمین" در انتخابات را 80 درصد پیش بینی کرده است.

به حاشیه راندن رهبران دینی منطقه از اهداف آمریکا و صهیونیست است

وی گفت: حمله به اقدامات ضد استکباری در نقاط مختلف دنیا، سانسور تاریخ شهدای بحرین، سانسور ارتباط دیکتاتورهای منطقه با غرب و به حاشیه راندن رهبران دینی قیامهای منطقه با استفاده از عملیات روانی از دیگر اهداف رسانه های مانند BBC فارسی و صدای آمریکاست .

علوی در ادامه با اشاره به تحولات سوریه و حضور نیروهای خارجی و همچنین اتحادیه عرب، بیان کرد: مهمترین هدف از اجرای پروژه سوریه توسط ایالات متحده القای این شبهه است که خیزشهای خاورمیانه گرایش ضدآمریکایی و ضداسرائیلی ندارد .

وی گفت: نقش کشورهای خارجی و نیروهای مسلح در سوریه بسیار پررنگتر از مردم است .