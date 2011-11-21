به گزارش خبرنگار مهر، نام شهرستان "ثلاث باباجانی" به گوش کمتر ایرانی آشنا است چرا که این شهرستان در دورترین نقطه غربی کشور در استان کرمانشاه واقع شده و جزو استانهای محروم به حساب می آید. نقطه ای که همرز با عراق و دارای 75 کیلومتر مرز مشترک با این کشور است و در جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس نیز آسیبها و صدمات شدیدی بر این شهر و مردمانش وارد شده است.

از محرومیتهای مختلف تحمیل شده بر این استان همچون نبود اشتغال، هم مرز بودن با کشور جنگ زده عراق و فقر و ... که بگذریم به وضعیت تحصیلی دانش آموزانی می رسیم که در این نقطه از نقشه جغرافیایی درس می خوانند. در حال حاضر دانش آموزان مدرسه شبانه روزی دخترانه "عصمت" در وضعیت نامناسبی مشغول به تحصیل هستند و از امکانات اولیه همچون برنامه غذایی مناسب، وسایل خواب، بهداشت و...محرومند.

نمایی از خوابگاه دانش آموزی عصمت

این مدرسه شبانه روزی که در سال 1376 راه اندازی شده دارای صد دانش آموز است که طبقه اول آن محل آموزش و طبقه دوم آن محل استراحت و به اصطلاح خوابگاه دانش آموزی است که در هر اتاق 20 متری آن 20 دانش آموز جای داده شده اند.



افت تحصیل و ترک تحصیل دانش آموزان خوابگاه

والدین یکی از دانش آموزان با اشاره به مشکلات متعدد این خوابگاه می گوید: "دانش آموزان این روستاها برای ادامه تحصیل به شهر می آیند تا کاستی ها و محرومیت های زمان رژیم شاهنشاهی و جنگ جبران شود؛ آمده اند تا به دانشگاه بروند و زمینه رشد و توسعه کشور و مناطق خود را فراهم کنند اما با مشکلات زیادی در خوابگاه روبرو می شوند که شاید اصلاً انتظار آن را نداشته اند. این مشکلات گاهی دانش آموزان را مجبور به ترک تحصیل می کند و برخی دیگر با افت شدید تحصیلی که حاصل مشکلات خوابگاهی است عملاً از سطح دبیرستان پیش تر نمی روند".

وی با بیان اینکه دانش آموزان این خوابگاه تقریبا همگی روستایی هستند، افزود: بارها تلویزیون مدارس آن چنانی که در شهرهای بزرگ افتتاح می شود را نشان می دهد اما کاش یک بار سیما، دوربینش را به مدارس مناطق روستایی محروم همچون ثلاث باباجانی بیاورد تا همه نظارگر وضعیت مدارس آن و وضعیت خوابگاهای آن باشند؛ این دانش آموزان همچون سایر دانش آموزان دیگر کلان شهرها حق بهره مندی از امکاناتی چون مدرسه های مناسب ، سالنهای ورزشی ، استخر و... را دارند چرا که آنان نیز فرزندان ایرانند".

تغذیه نامناسب و تعطیلی پنجشنبه و جمعه خوابگاه

یکی از مشکلات عمده این خوابگاه دخترانه، برنامه نامناسب غذایی است که موجب سوء تغذیه و اختلال در رشد دانش آموزان این مدرسه شده است، دخترانی که همگی در سن بلوغ هستند و تغذیه در تقویت جسمی آنها موثر است. تنها در هفته یک روز غذای حاوی گوشت به دانش آموزان داده می شود و یا در برنامه صبحانه شان تنها چند عدد خرما وجود دارد. این خوابگاه از ظهرچهارشنبه تا عصر جمعه تعطیل است و دانش آموزان برخلاف میل باطنی شان باید به خانه های خود در روستاهای اطراف برگردند که این مسئله خود موجب افزایش ضریب تصادفات و تلفات به ویژه در فصل زمستان می شود.

نمایی از سرویس بهداشتی خوابگاه دانش آموزی عصمت

از سوی دیگر خانواده ها نیز به دلیل محرومیت بالا برای پرداخت هزینه رفت و آمد فرزندانشان دچار مشکل هستند. چنانکه یکی از مسئولان خوابگاه می گوید عده ای از دانش آموزان هنگام برگشتن به منزل هزینه و کرایه ماشین ندارند و برای نرفتن این پا و آن پا می کنند.

وی افزایش افت تحصیلی را یکی دیگر از نتایج برنامه ریزی نامناسب آموزشی در طول هفته دانست و گفت: با تغییر ساعات مدارس از هشت صبح به دو بعد از ظهر دانش آموزان بدون میان وعده در کلاس درس می مانند و بنا به گفته خودشان با تغییراتی که در ساعات مدارس به وجود آمده تنها وقت مطالعه پن شنبه و جمعه است که آنها باید آن روزها را صرف رفت و آمد بین روستا و مدرسه شبانه روزی کنند.

20 متر برای 20 نفر

فضای نامطلوب و غیر استاندارد خوابگاه و نبود امکانات اولیه همچون موکت مناسب، تختهای استاندارد، غذاخوری مناسب، سرویس بهداشتی تمیز از دیگر مشکلاتی است که دانش آموزان خوابگاه شبانه روزی عصمت با آن دست و پنجه نرم می کنند.

دو خوابگاه از سه خوابگاه شبانه روزی این شهرستان قبلا مدرسه بوده که آن را به خوابگاه تبدیل کرده اند، به طوری که طبقه ای از مدرسه به اتاق خوابگاه و طبقه دیگر به کلاس آموزشی تبدیل شده است. در حالی که استانداردهایی ساختن یک اتاق خوابگاه با یک کلاس درس تفاوت دارد. مثلا پنکه های هوایی که در سقف اتاق دبیرستان شبانه روزی دخترانه این شهرستان نصب شده به سر چند نفر از دانش آموزانی که در تخت طبقه دوم هستند، برخورد می کند. از طرف دیگر در هر اتاق این خوابگاه که 20 متر است، 20 دانش آموز زندگی می کنند که سهم هرکدامشان یک متر می شود و این جدا از تشکهای کثیف و قدیمی و امکانات نامناسب همچون نبود فرش، نبود پرده مناسب، تخت تمیز و...است که دانش آموزان از آن رنج می برند.

توسعه مدارس شبانه روزی خانواده را تحت شعاع قرار می دهد

اما مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت مدارس شبانه روزی به ویژه در استانهای مرزی گفت: سیاست وزارت آموزش و پرورش این است که تا جایی که امکان دارد دانش آموزان در کنار خانواده های خود درس بخوانند چرا که اسلام به کانون خانواده تاکید دارد و این مسئله با توسعه مدارس شبانه روزی تحت شعاع قرار می گیرد.

عبدالرسول شکیبافر با بیان اینکه مدارس شبانه روزی از بهترین مدارس آموزش و پرورش است، افزود: در بحث خوابگاههای دانش آموزی، استانها پیگیری های خوبی دارند اما آموزش و پرورش دریای کار است لذا پرداختن به همه جوانب امر کار سختی است، البته این خوابگاهها از نظر بهداشتی مشکل دارند و به همین دلیل طرح ارتقای سطح سلامت مدارس شبانه روزی را در دست اقدام قرار دادیم؛ همچنین اعزام مبلغین را برای این مدارس را در نظر گرفتیم تا بچه ها اطلاعات مذهبی شان بالا برود.

شیکبافر درباره مشکلات متعدد مدارس شبانه روزی گفت: بخش تجهیزات مدارس شبانه روزی با استانها است و طرح کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی با ماست اما به طور کلی هزینه ساخت و نگهداری مستمر از مدارس شبانه روزی بالاست، البته دولت به آن اعتقاد دارد ولی هرچقدر هم اعتبار در این بخش باشد کم است چرا که یکهزار و 500 مدرسه شبانه روزی در کشور وجود دارد.

مشکل مدارس شبانه روزی به همین یک مورد ختم نمی شود و در سراسر ایران مدارسی از این دست هستند که بدلیل کمبود اعتبار به کانون حوادث ناگوار و تلخ همچون آتش سوزی در خوابگاه مدرسه شبانه روزی چاه رحمان در سیستان و بلوچستان می شوند.