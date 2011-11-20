گزارش پایانی شورای مشورتی مجمع جهانی بیداری اسلامی قرائت شد

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش پایانی اجلاس شورای مشورتی مجمع جهانی بیداری اسلامی در پایان نشست دو روزه این شورا توسط علی اکبر ولایتی قرائت شد.

در این گزارش آمده است نخستین نشست شورای مشورتی مجمع جهانی بیداری اسلامی در اجرای بند 12 بیانیه پایانی اولین اجلاس مجمع عمومی در روزهای 28 و 29 آبان 1390 با حضور اعضای شورا در تهران برگزار و شرکت کنندگان در جلسات عمومی دیدگاههای خود پیرامون تحولات جهان اسلام و روند بیداری اسلامی را طرح کردند.

اعضای شورا همچنین در قالب دو کمیسیون تخصصی به بحث و بررسی در خصوص دستور کار نشست پرداختند.

این گزارش می افزاید: اعضای شرکت کننده در جلسات شورای مشورتی و کمیسیونها ضمن ادای احترام به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) آغازگر بیداری اسلامی در عصر حاضر و سپاس فراوان از عنایت و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به بررسی شرایط عمومی جهان اسلام و آخرین تحولات جاری بر نکات زیر به عنوان هدفگیری های کلی و شاخص های اصلی تعامل مجمع با رویدادهای جاری و مسائل جهان اسلام تاکید کرد.

- احیاء و تجدید عزت و کرامت ملی و تقویت مبانی استقلال و حاکمیت ملی کشورهای اسلامی

- ایستادگی در برابر نفوذ بیگانه و سلطه دیکتاتوری و مقابله با مداخله قدرت های بیگانه در مسائل جهان اسلام

- تلاش در جهت تحقق عدالت، پیشرفت و شکوفایی در سایه تعالیم اسلام و تاکید بر تقویت ساختار اقتصاد ملی به کشورهای اسلامی

- تلاش در جهت ارتقاء سطح همکاری و تعاون میان کشورهای اسلامی

- حفظ و ارتقاء ویژگی مردمی و اسلامی قیام های جاری و تلاش در جهت نظام سازی مبتنی بر مردم سالاری دینی و ارتقاء آزادی های مشروع و قانونی

- تقویت وحدت اسلامی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات حزبی، مذهبی، قومی، نژادی، قبیله ای و مرزی

- به رسمیت شناختن ویژگی ها، سلایق و تفاوت ها و مدیریت درست اختلافات در جوامع اسلامی و میان کشورهای اسلامی

- تلاش در جهت تثبیت انقلاب های مردم و جلوگیری از انحراف نهضت ها و حاکمیت الگوهای وارداتی بیگانه

- پرهیز از تحجر و قشری گری و تاسف های جاهلانه و افراطی

- حفظ محوریت مسئله فلسطین برای جهان اسلام و حمایت از مقاومت و مبارزه ملت فلسطین در برابر رژیم غاصب صهیونیستی و تلاش در جهت آزادی فلسطین

- احیاء فرهنگ و تمدن اسلامی بر پایه دین و عقلانیت و علم و اخلاق و حرکت به سمت شکل گیری قدرت بین الملل اسلامی به عنوان هدف نهایی

در این گزارش پایانی تصریح شده است کمیسیون تخصصی اول با موضوع تعیین اهداف و ساختار مجمع اهداف کلی مجمع را در 18 ماده مورد تصویب قرار داد که 9 ماده آن منشور بیداری اسلامی را تشکیل می دهد.

کمیسیون تاکید کرد هرگونه اقدام عملی در چارچوب تحقق اهداف کلی مجمع مستلزم تسریع در شکل دهی ساختار و تشکیلات مجمع بویژه سازماندهی گروههای تماس برای رایزنی و ارتباط با فعالان و نهادهای مردمی است. کمیسیون همچنین اهداف کلی و ساختار پیشنهادی را شامل وظایف و اختیارات مجمع عمومی ، شورای مشورتی ، دبیرکل ، دبیرخانه و کمیسیونهای مربوطه را نهایی کرد و ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگ سازی کلیه تلاش ها و اقدامات اعضا در چارچوب مجمع از دبیرکل و دبیرخانه درخواست کرد نسبت به تدوین پیش نویس اساسنامه مجمع اهداف کلی و منشور اقدام نماید.

این گزارش پایانی می افزاید کمیسیون دوم با موضوع تعیین برنامه های اجرایی مجمع ضمن بررسی راهکارهای تحقق اهداف کلی در برنامه های زیر به عنوان اولویت های اجرایی مجمع در مرحله فعلی تاکید کرد.

- برگزاری نشست های موضوعی در خصوص تحولات جاری با عناوین اسلام و دموکراسی، اسلام و حقوق شهروندی، اسلام و آزادی های عمومی، حاکمیت ملی و مقابله با دخالت قدرت های بیگانه، فرایند نظام سازی و تدوین قوانین اساسی در کشورهای درحال تحقق، بررسی روش های جلوگیری از انحراف حرکت های بیداری اسلامی و مصادره انقلاب های مردمی

- برگزاری نشست های منطقه ای بر حسب ضرورت

- برگزاری همایش های ویژه با محوریت و مشارکت جوانان و زنان و دیگر قشرهای فعال در عرصه بیداری اسلامی

- بررسی و پیشنهاد اولویت های اعزام گروههای تماس

در این گزارش همچنین آمده است: شورای مشورتی ضمن تایید کلیه مصوبات کمیسیونهای تخصصی ، دبیرخانه و دبیرکل را موظف کرد با انجام اقدامات زیر نتیجه را به نشست آتی شورا ارائه کند.

1- تدوین اساسنامه مجمع جهانی بیداری اسلامی بر اساس اهداف و ساختار کلی مصوب نشست.

2- سازماندهی ، اولویت بندی و اعزام گروههای تماس بر اساس نیاز و ضرورت به برگزاری نشست های تخصصی موضوعی و منطقه ای.

در پایان این گزارش تصریح شده است شورا با تبریک انقلاب مردم لیبی و موفقیت شایان توجه ملت در برگزاری انتخابات مجلس موسسان از زحمات و تلاش های دبیرخانه و دبیرکل در برگزاری این نشست تشکر و از توجه و عنایت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای و اهمتمام ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران به مسائل جهان اسلام و روند بیداری اسلامی تقدیر و ابراز امیدواری کرد با هوشیاری ملت های اسلامی و نخبگان جهان اسلام تحولات جاری منجر به تحقق خواسته ها و مطالبات برحق مردم شود.