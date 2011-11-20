واحد اسلامشهر قهرمان کشتی فرنگی منطقه هشت دانشگاه آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی گیران واحد اسلامشهر با حضور در مسابقات کشتی فرنگی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی که به میزبانی واحد رودهن در مجموعه ورزشی امام علی (ع) این واحد دانشگاهی برگزار شد، با کسب هفت مدال رنگین از دیگر تیمهای منتخب واحدهای منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی پیشی گرفته و با اقتدار کامل به عنوان قهرمان این دوره از مسابقات بر سکوی اول ایستادند.

تیم اعزامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در این دوره از مسابقات منطقه ای توانست، پنج مدال طلا توسط سعید رمضانلو، مرتضی دنیادوست، مهرداد بهرامی، محسن آقا ولی و رامین صلاحی نژاد، یک مدال نقره توسط محمد جودکی و یک مدال برنز توسط محمد محمدی را از آن خود کرده و با کسب 67 امتیاز، عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

ایوب اعلایی و غلامرضا صفرخانلو، به ترتیب مربیگری و سرپرستی تیم اعزامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر را در این دوره از رقابتها عهده دار بودند.