  1. استانها
  2. تهران
۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۵۲

واحد اسلامشهر قهرمان کشتی فرنگی منطقه هشت دانشگاه آزاد شد

واحد اسلامشهر قهرمان کشتی فرنگی منطقه هشت دانشگاه آزاد شد

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: کشتی گیران واحد اسلامشهر با کسب هفت مدال رنگین در مسابقات کشتی فرنگی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی با اقتدار عنوان قهرمانی را از آن خود کرده و بر سکوی اول تکیه زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی گیران واحد اسلامشهر با حضور در مسابقات کشتی فرنگی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی که به میزبانی واحد رودهن در مجموعه ورزشی امام علی (ع) این واحد دانشگاهی برگزار شد، با کسب هفت مدال رنگین از دیگر تیمهای منتخب واحدهای منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی پیشی گرفته و با اقتدار کامل به عنوان قهرمان این دوره از مسابقات بر سکوی اول ایستادند.

تیم اعزامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در این دوره از مسابقات منطقه ای توانست، پنج مدال طلا توسط سعید رمضانلو، مرتضی دنیادوست، مهرداد بهرامی، محسن آقا ولی و رامین صلاحی نژاد، یک مدال نقره توسط محمد جودکی و یک مدال برنز توسط محمد محمدی را از آن خود کرده و با کسب 67 امتیاز، عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

ایوب اعلایی و غلامرضا صفرخانلو، به ترتیب مربیگری و سرپرستی تیم اعزامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر را در این دوره از رقابتها عهده دار بودند.

کد مطلب 1464861

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها