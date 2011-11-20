کتابداران دانشگاه تربیت معلم تقدیر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی و به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم از کتابدارن و فعالان عرصه اطلاع رسانی و کتابداری تقدیر می شود.

احمدرضا فیروزی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم با اعلام این خبر گفت: همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی و به منظور ارج نهادن به خدمات فعالان عرصه اطلاع رسانی و کتابداری، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم از کتابداران کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده های دانشگاه تربیت معلم تقدیر خواهد کرد.

وی افزود: هدف از این کار تجلیل از کتابداران و زحمت کشان عرصه اطلاع رسانی، احیای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و آشنایی با رشته کتابداری و اطلاع رسانی و مزیت ها و محدودیتهای این رشته دانشگاهی است.

فیروزی یادآور شد: در این مراسم که به همت جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی برگزار خواهد شد از قریب به 30 کتابدار و فعال عرصه کتابداری در دانشگاه تربیت معلم تجلیل می شود.